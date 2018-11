Dejan de retener cuotas sindicales en la Jumapag

A los trabajadores sindicalizados solo se les hicieron deducciones del IMSS, ISR y Cesantía y Vejez, decisión de la gerencia que criticó el dirigente sindical Roberto Acosta Quevedo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ A partir de la primera quincena de noviembre, que corresponde a la primera de la actual administración, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave dejó de retener a los trabajadores sindicalizados las cuotas sindicales.

Mediante un oficio, el gerente de la paramunicipal, José Socorro Castro Gálvez, informó que se implementó el plan de acciones para evitar posibles observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

“Solo se pagó íntegramente el salario y aplicando únicamente los descuentos que marca la ley, como el ISR, IMSS, Cesantía y Vejez”, dice el escrito.

En el pago de la primera quincena de noviembre se refleja un incremento en el pago debido a que ya no se retuvieron rubros sindicales como la cuota sindical, caja de ahorro, descuento por préstamos a sindicato y plan funerario, explica.

“Esto ayudará a fortalecer las operaciones administrativas de nuestra empresa y así lograr los objetivos que nos estamos planteando”, agrega el oficio.

Sin embargo, esta medida no fue bien recibida por el dirigente sindical, Roberto Acosta Quevedo, quien expuso que se reunirá con la Alcaldesa Aurelia Leal López para ver su postura y que la organización gremial fije la suya.

“Es algo fuera de la normativa que le hayan dejado de descontar a los trabajadores la caja de ahorro, el descuento de préstamos, el plan funerario, la cuota sindical, cuando ese recurso está retenido para entregárselo al sindicato, porque es el fondo que se viene manejando como revolvente durante todo el año y en el cierre del ejercicio se le entrega a los trabajadores”, indicó.

El líder sindical subrayó que esto es parte del clausulado del contrato colectivo de trabajo, además de que la empresa no pone un peso, solo sirve como puente entre los agremiados y el sindicato.

“Lo peor es que no ha habido una comunicación, por eso estamos buscando el acercamiento con la Presidenta Municipal, para ver si va a poner orden en ese sentido y si no, para fijar la postura nuestra y ver cómo le vamos a entrar, porque eso es ilegal”, expuso.

Acosta Quevedo indicó que no tomará decisiones sin antes agotar el diálogo con la Alcaldesa, y no hacer lo que hizo el gerente de la Jumapag, que sin siquiera platicarlo con ellos tomó la determinación de ya no retener esas cuotas sindicales a los trabajadores.