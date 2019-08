BIENPESCA

Dejan fuera del Bienpesca a cientos de patrones de barco, denuncian

Los afectados dijeron que los excluyeron a pesar de que entregaron su documentación como se lo solicitaron

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Fueron al evento público, esperaron el fin de la ceremonia protocolaria, que duró más de dos horas, para que al final les dijeran que están excluidos del programa Bienpesca, la apuesta del gobierno federal para apoyar la economía de los pescadores en tiempos de veda, que consiste en una ayuda económica de 7 mil 200 pesos por beneficiario.

Y es que los patrones de barcos camaroneros quedaron fuera del padrón, sólo por el hecho de ocupar este cargo dentro de la tripulación y aduciendo que ganan más que el resto de los pescadores, expuso un grupo de cerca de 50 trabajadores inconformes al término de la reunión.

Su molestia se debe a que sus nombres aparecieron en las listas de los seleccionados, y a última hora, antes de que pudieran cuestionar a alguno de los funcionarios en el acto simbólico de entrega, les dijeron: “¡los patrones no!”.

Jesús Antonio Murguía se dice afectado por esta decisión. Y asegura que no es el único, puesto que son más de 600 patrones de barco en Mazatlán, de los cuales 400 habían salido sorteados para recibir el Bienpesca, entregaron la documentación requerida, pero al asistir a cobrar el apoyo se enfrentaron a la negativa sin más explicación.

“¡Los patrones no!, dijeron; nos recogieron todos los requisitos y nomás no nos pagaron; en el sistema aparecemos nombrados para recibir el apoyo, pero aquí nos lo están quitando no sé por órdenes de quién”, lamentó.

Otro de los quejosos consideró que están siendo discriminados.

“También somos pescadores, inclusive nos embarcamos más que muchas personas que están ahí inscritas, que realmente ni se embarcan”, criticó Agustín González Ortega, quien acusó que a través de las cooperativas “fantasmas” muchos se benefician de los apoyos sin ser pescadores.

Explicó que esta ayuda resulta insuficiente, ya que en esta ocasión llegó a cerca de mil trabajadores de la pesca de alta mar, cuando sólo en el puerto de Mazatlán hay un mínimo de entre 4 mil y 5 mil pescadores: desde los capitanes o patrones de barco, motoristas, ayudantes de motorista, cocinero, marineros y hasta el “pavo”, que es un pescador primerizo a quien se le paga con producto.

“Pero todos somos pescadores”, coincidieron.

Para que les aclaren cuáles fueron los criterios para dejarlos fuera del programa, acudirán este martes a la Conapesca para hablar con Walter Hubbard, director de Organización y Fomento de la Conapesca, área encargada de la organización del programa.

Este año se destinaron 340 millones de pesos al Bienpesca en todo el país para otorgar un apoyo directo a cerca de 45 mil pescadores, es decir, la mitad de las solicitudes recibidas.