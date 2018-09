Dejan sin mÃ©dicos Ã¡rea de urgencias del Hospital General de Escuinapa

Dejan sin médicos área de urgencias del Hospital General de Escuinapa

Durante la noche del domingo los pacientes que acudían a urgencias fueron regresados al no contar con personal que los atendiera

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Sin atención médica fueron regresados a su domicilio ciudadanos que acudieron al Hospital General durante la noche del domingo.

“Mi hijo viene por una infección de garganta, no hay médicos, no acudieron al parecer y voy a buscar un médico particular, tengo esa posibilidad económica hoy pero hay gente que no tiene y no hay atención para ellos”, dijo Ramona Rodríguez.

La sala de consulta del domingo por la noche estuvo cerrada, no había personal en caja ni de atención en el módulo, los pacientes eran regresados por personal de seguridad del Hospital quienes sólo seguían órdenes.

“Nada más están trabajando en urgencias, dicen que nada más atienden a los que llegan en ambulancia o muriéndose”, dijo Blanca Azucena Rivera.

Indicaron que al llegar sólo se les señalaba que se retiraran del lugar, pues los dos médicos a cargo del turno no habían acudido.

Adela Flores señaló que acudía por un dolor en el pecho, como lo había hecho desde la semana pasada que la presión arterial se mantenía alta.

Sin embargo, no hubo quién la atendiera, pero tampoco contaba con el recurso económico para ir con un médico particular.

“Me estoy sintiendo muy mal y no tengo dinero para ir al médico por fuera”, dijo.

La señora fue aceptada en urgencias, donde el médico a cargo José Luis Vega Parra, indicó que no se podían hacer cargo de la consulta y sólo estaban aplicando el triage y valorando una verdadera emergencia.

“Desconozco porqué no vinieron los dos médicos, yo aquí estoy cumpliendo con mi responsabilidad, pero no se puede atender más que emergencias”, dijo.

En el área de urgencias había al menos 15 pacientes, de los cuales dos requerían traslado a Mazatlán.

El papeleo de documentación también se estaba haciendo a mano por ellos ante la falta de personal administrativo, mientras que los pacientes ingresados debían salir a comprar el medicamento debido a que tampoco hay por la noche servicio de farmacia.

El Director del Hospital General Sergio Crespo Hernández, reconoció la ausencia de médicos.

“No sabía la situación, un médico no acudió y el otro estaba incapacitado, la jefa de Recursos Humanos se quedó en caja y un médico interno se colocó en recepción para pasar a pacientes”, explicó.

Reconoció la ausencia de personal y señaló que se haría una reunión con el personal para tomar cartas en el asunto, pues no se debía volver a repetir la situación.