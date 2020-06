Dejen de confundir, ya no hagan mÃ¡s reglas, mucho ayuda el que no estorba: Salinas Pliego a la 4T

Dejen de confundir, ya no hagan más reglas, mucho ayuda el que no estorba: Salinas Pliego a la 4T

Salinas Pliego se ha destacado, durante toda la cuarentena decretada por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la pandemia del Covid-19, por oponerse a la estrategia de salud federal

Sinembargo.MX

15/06/2020 | 11:00 AM

Ciudad de México.– El empresario Ricardo Salinas Pliego pidió a los miembros del Consejo de Salubridad del Gobierno de México dejar de confundir a la gente y dar libertad a los ciudadanos para decidir los que les conviene.

“Ya no hagan más reglas. ¡Ya no necesitamos más reglas”, expuso el presidente de Grupo Salinas en un amplio comunicado difundido desde su cuenta de Twitter. Pero además, y en letras mayúsculas, exigió: “¡DÉJENOS DECIDIR. NO IMPONGAN SU VISIÓN AUTORITARIA”.

No aceptó, por ejemplo, enviar a sus empleados a sus casas para evitar contagios ni reducir las actividades de sus empresas, entre las que destacan TV Azteca, Elektra, Totalplay, y otras más.

El 25 de mayo, el empresario desafió al Gobierno federal al plantear desde su cuenta de Twitter si los mexicanos estarían encerrados hasta que se “desapendejen”.

Este lunes Salinas fue a más, y dijo directamente al Gobierno que ya no ayuden más, esto en franca ironía.

“Los cierres y el aislamiento le han causado enorme daño a nuestra precaria economía”, se lee en el documento titulado “Cuatro mensajes, con sinceridad y respeto”.

“¡Sólo permitan que el pueblo trabaje y se gane la vida! Vienen tiempos difíciles y necesitamos pensar con claridad y actuar rápido, tomar decisiones objetivas que nos ayuden a generar bienestar para nuestra gente ante esta circunstancia tan complicada, pedimos que no interfieran y lo hagan más difícil. ¡Mucho ayuda el que no estorba!”, escribió Salinas Pliego.

El empresario dio a conocer este posicionamiento en su red social, el cual estuvo acompañado por el siguiente texto: “Con respeto y amor a México, les comparto estos cuatro mensajes sobre el maldito virus, el momento que vivimos y futuro en libertad que deseo para mi país”.