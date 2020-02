Del dren Cerritos, de los ambulantes en MazatlÃ¡n y de los codiciados boletos para J Balvin, las noticias esta maÃ±ana

Del dren Cerritos, de los ambulantes en Mazatlán y de los codiciados boletos para J Balvin, las noticias esta mañana

Los temas de los que se estará hablando este viernes y que debes conocer antes de que se te vaya la mañana

Ariel Noriega

14/02/2020 | 08:00 AM

Resumen del viernes por la tarde: Inician dragado del dren Cedritos en Navolato, impiden a ambulantes instalarse en el Centro de Mazatlán y "vuelan" boletos gratis para ver a J Balvin en el Carnaval de Mazatlán.

Inicia la Marina dragado del dren cerritos en Navolato

Con el objetivo de impedir inundaciones en el Ejido El Guamuchilito, miembros de la Secretaría de Marina iniciaron el dragado del dren Cedritos en Navolato.

El dren se ha convertido en un canal azolvado y que arrastra hasta aguas negras, convirtiéndose en un riesgo para la zona, aseguraron las autoridades.

Impiden a ambulantes instalarse en los alrededores del Mercado Pino Suárez

Con un operativo policiaco, el Ayuntamiento de Mazatlán impidió la instalación de los vendedores ambulantes de los alrededores del Mercado Pino Suárez.

Los vendedores solicitaron que por lo menos se les permitiera trabajar hasta Carnaval, pero el Ayuntamiento no se los permitió.

Considera Rodolfo Madero que rifa del avión es un distracción de los temas importantes

El empresario Rodolfo Madero calificó de “distracción” de los temas importantes, la anunciada rifa del avión presidencial.

El ex Presidente de Coparmex en Mazatlán reveló que no comprará cachitos para la rifa ya que consideró que no tiene sentido.

‘Vuelan’ boletos gratuitos para ver a J Balvin en el Carnaval de Mazatlán

De los boletos que regala el Ayuntamiento de Mazatlán para los conciertos de las coronaciones, los preferidos son los de la Reinita Infantil.

En esta coronación se presentará el cantante J Balvin, el preferido de las miles de personas que han hecho fila para solicitar sus boletos gratis.

Confía AMLO en que Lozoya sea extraditado a México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se siente confiado en que Emilio Lozoya sea extraditado a México.

El ex director de Pemex fue arrestado en España y enfrentará la solicitud de extradición del Gobierno mexicano para ser juzgado por diversos delitos.

Desvía Trump dinero para compras militares a la construcción del muro

Aferrado en construir el muro fronterizo con México, el Presidente de EU, Donald Trump, desvió 3 mil 800 millones de dólares para continuar su construcción.

En esta ocasión tomó recursos que estaban destinados para la compra de material de guerra y naves de combate.

AMLO y Morena quieren regresar a elecciones de Estado

Martín Moreno hace una dura crítica a lo que considera el intento de la Cuarta Transformación por hacerce del control del Instituto Nacional Electoral.

Para Moreno, la estrategia de los morenistas pasa por designar a los cuatro consejeros que serán sustituidos y conseguir el control del instituto.