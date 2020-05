Dele Alli, futbolista del Tottenham, resulta herido luego de asalto a vivienda donde pasa el confinamiento

LONDRES._ Dele Alli, estrella del Tottenham Hotspur y de la selección inglesa, sufrió este miércoles heridas de carácter leve en la cara durante un asalto a la vivienda del Norte de Londres donde pasa el confinamiento por el coronavirus con algunos allegados.

Los hechos se produjeron a primera hora de hoy cuando dos hombres armados irrumpieron en el domicilio y retuvieron a punta de cuchillo al centrocampista de 24 años y al resto de ocupantes de la casa, que fueron amenazados y recibieron algunos golpes, que en el caso del futbolista le dejaron algunas heridas en el rostro, informó la BBC.

La información añade que los asaltantes pudieron llevarse algunas joyas y relojes antes de huir y que la Policía ya tiene en su poder las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.

Según el Daily Mail, un portavoz de la policía londinense explicó que recibieron una llamada aproximadamente a las 00: 35 horas de este miércoles en la que se informaba de un intento de robo en una vivienda de la zona de Barnet.

‘Dos hombres lograron ingresar a la propiedad y robaron artículos de joyería, incluidos relojes, antes de huir y un hombre de unos 20 años sufrió una lesión facial menor después de ser agredido”.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.