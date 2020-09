Delegado de Alcoholes de Guasave no salió por corrupción: Ruiz Fonseca

El director de Inspección y Normatividad de Gobierno del Estado dice que el cambio fue porque Gregorio Hernández Romero cumplió su etapa en la dependencia

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los señalamientos de presuntos actos de corrupción que lanzaron en el Cabildo de Guasave en contra de Gregorio Hernández Romero, ex delegado de Inspección y Normatividad en esta región, no fueron la causa por la que el ex funcionario haya sido removido del cargo, aseguró Octavio Ruiz Fonseca.

El director de Inspección y Normatividad de Gobierno del Estado estuvo en este municipio en una reunión con agremiados a la Canirac y al ser entrevistado aclaró que el movimiento en la delegación regional fue porque Hernández Romero había cumplido su etapa en la dependencia, por lo que tampoco se inició una investigación.

“Son etapas que se cumplen, ha habido movimientos de delegados en el estado, yo tengo dos años un mes en el cargo y ya hemos hecho cambios en tres delegaciones, era excepción Guasave, aquí quisimos oxigenar con la llegada de Socorro (Castro Gálvez) una gestión más profunda de trabajo, derivada de las acciones que ya traemos con programas escolares, con deportistas, con artistas, promoción de cápsulas en establecimientos”, argumentó.

Y es que días antes de que Hernández Romero fuera cesado de la delegación de Inspección y Normatividad, la regidora Martha Yolanda Dagnino Camacho señaló en sesión de Cabildo presuntos actos de corrupción en esta dependencia, ya que los dueños de establecimientos dedicados a la venta de bebidas embriagantes decían que estaban arreglados con el delegado.

“Nosotros hicimos cambios. No quería entrar al tema para atrás, sino platicar de aquí para adelante cuál ha sido nuestra inquietud en mejorar los trabajos; trabajamos por resultados también nosotros, es algo que estamos haciendo en todo el estado”, insistió Ruiz Fonseca.

El funcionario estatal subrayó que están realizando inspecciones de manera sorpresiva en el estado, las cuales han rendido frutos porque en los años que tiene en este encargo han detectado 10 licencias clonadas.

“Ya estuvimos en El Fuerte, Choix, Teacapán, Escuinapa, de manera sorpresiva visitamos lugares sábados y domingos, no porque no confiemos en la parte de inspectores, es que estamos validando si el trabajo lo están haciendo bien y si no hay irregularidades para hacer cambios, pero es de manera general en todo el estado”, dijo.

En la reunión a la que fue invitado por Canirac, Ruiz Fonseca comentó que le solicitaron permisos provisionales para la venta de bebidas embriagantes en sus establecimientos, por lo que se les explicó la tramitología que tienen que hacer.