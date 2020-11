Delegado Montes dice que atienden a tarámuris; activistas ven abandono: 'duele la panza de hambre y se seca la piel'

Apenas unas horas después de que el delegado de programas de gobierno federal, Jaime Montes Salas, aseguró que sí han atendido a las comunidades indígenas de tarámaris en la sierra donde se limita Sinaloa y Chihuahua, una activista describió en redes sociales cómo ha sido de crudo el año para los más viejos y pequeños.

Hortensia López Gaxiola, del Colectivo Tarahumara Sinaloense, escribió un post titulado “Migrar por hambre” en una de sus cuentas, en el que asegura que la ayuda de parte del organismo ha dejado de fluir por la amenaza de llegarles el coronavirus o enseres infectados por Covid-19 a esas comunidades donde no hay médicos.

La descripción de Hortensia contrasta completamente con los dichos de Montes Salas.

“Sí, sí han llegado (los apoyos), yo he estado ahí”, dijo el delegado luego de que una reportera le cuestionó sobre sus acciones específicamente en Cuitaboca, una comunidad que se ubica a cuatro horas de la cabecera municipal Sinaloa de Leyva.

“Yo les he pedido a los activistas que me traigan una lista; vino un muchacho que fue a desarrollar el programa 'Sembrando vida' hasta allá, y él me trajo una lista, y los hemos atendido persona por persona... yo les digo a los activistas que me traigan listas, pero nada más escriben en los periódicos, y los periódicos desgraciadamente no son los que dan la atención”, dijo Montes Salas.

En contraste, López Gaxiola señala que este año no hubo lluvias en esa zona, por lo que “el frijol no brotó y el maíz se secó antes de crecer”, lo que propició que la mayoría de los tarámaris bajaran a sembrar cebolla y cortar chile y solo dejaron arriba a los más viejos y a los pequeños.

“Cuando abandonan su territorio muere la lengua y se esconde el vestido. Los más pobres de los pobres no están en el padrón de DIF estatal”, señala.

“Los niños ni siquiera reciben las lechitas de desayunos fríos porque están lejos, porque nadie lo ve, porque ¿a quién le importan? Los más pobres de los pobres siguen arriba con su piel marcada por la lepra porque la caravana de salud no va desde 2019”.

Montes Salas recalcó que sí tienen ayuda, que se envía para “todos los adultos mayores” e insistió en que el programa Sembrando vida los benefició.

“... los que se interesaron por 'Sembrando vida', que tienen terreno y que demostraron que tenían manera de dedicarse a eso y que están dispuestos a dedicarse, están sembrando, los que no tienen los requerimientos de las reglas de operación, pues no”, dijo.

Que los que no cumplen con los requisitos como el 68 y Más o los que no son discapacitados, tienen que trabajar.

“Están en condiciones económicamente adversas, sí es cierto, y nos duele mucho y por eso estamos tratando de recuperar al país que nos destrozaron, durante 30, 40 años”, dijo.

Jaime Montes, delegado de programas federales.

Al delegado se le insistió si sabe cuántos niños dejaron de estudiar o cuántos han sido reclutados para el crimen organizado que opera en la zona o si está enterado de las enfermedades que padecen por los minerales a los que están expuestos.

“... ellos tienen que atenderse con sus padres, venir a buscar la salud, y buscar ayuda, hay servidores de la nación que van hasta allá, periódicamente, y ellos están atendiéndolos, no podemos atender las demandas al 100 por ciento a nivel nacional, porque son muchísimas, nos dejaron un país destruido”, insistió Montes Salas.

López Gaxiola también hizo énfasis en que los más pobres esperan que la pandemia termine para poder volver a la escuela porque para ellos no hay otra alternativa.

“No hay celulares ni señal, no hay televisión ni electricidad. Por ahí llegó un cuadernillo que les dijeron llenaran con ayuda de sus padres que son analfabetas y ahora se han ido a sembrar una cebolla que no es suya”, escribió la activista. “El año ha estado duro para todos, para ellos no es novedad, llevan siglos con hambre, con frío y enterrando a quien no resistió más”.

“Hace meses el Colectivo Tarahumara Sinaloense no puede apoyarles con alimento porque nos hemos resguardado, porque no queremos contagiarlos, porque para ellos no hay doctor. Pero duele la panza de hambre y se seca la piel”.

También dijo que el fin de semana enviaron una camioneta cargada de ropa y zapatos y de regreso recibieron un video de un niño que no le quedó nada de lo que enviaron y pide unos zapatos.