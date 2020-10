Deleita Rebeca De Rueda a mazatlecos

Con gran éxito se presenta la soprano en el Museo de Arte Mazatlán

Marisela González

31/10/2020 | 12:18 AM

MAZATLÁN._ La soprano Rebeca De Rueda deleitó al público porteño en su presentación denominada "Ópera y canción mexicana", que realizó la noche del viernes, en el Museo de Arte Mazatlán.

La mazatleca ofreció un espectáculo como parte de las actividades del programa Animarte 2020, que realiza Instituto Sinaloense de Cultura, con apoyo de la Secretaría de Cultura Federal.

En compañía del tenor Alejandro Yépez y el acompañamiento al piano del maestro Juan Pablo García, Rebeca De Rueda brindó un concierto didáctico, en el que los protagonistas hablaron un poco acerca de cada pieza que interpretaron.

Algunas de las piezas presentadas fueron de música francesa, entre las que se encontraban A Chloris, del compositor Reynaldo Hahn de Echenagucia y Les chemins de l'amour, de Francis Poulenc.

A su vez, la audiencia coreó y disfrutó enormemente el concierto que incluyó canciones italianas como Sogno, Ideale y Non ti scordar di me, además de las canciones mexicanas Cómo te quiero dijiste, Besos en mis sueños, Júrame, El día que me quieras, entre otras.

El concierto pudo ser apreciado por decenas de mazatlecos vía internet, ya que se transmitió en vivo en la página oficial del Museo de Arte de Mazatlán, donde se queda guardado para continuar admirándolo en cualquier momento.

Este concierto didáctico también se presentará este sábado 31 de octubre, a las 20:00 horas, en el quiosco de la Plazuela Gabriel Leyva, de El Rosario, y el domingo 1 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Velaria Municipal de La Cruz, Elota.