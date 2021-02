Delfina Gómez, hija de una ama de casa y un albañil, segunda mujer en ser la Secretaria de Educación

La maestra Delfina, como suele llamársele de manera coloquial, ha sido víctima de racismo y discriminación en redes sociales durante las últimas muchas semanas

Ciudad de México.– La maestra Delfina Gómez fue candidata a Gobernar el Estado de México en 2017. Periodistas, comentadores, políticos, anónimos en redes sociales y pelados de siempre la acosaron por su forma de hablar. Ella les respondió: “Yo vuelvo a insistir: ya es clasismo. ¿Qué tanto les duele que sea pobre? ¿Qué tanto les duele que sea mujer? ¡Ya basta!”.

¿La razón? Su forma de hablar. Quienes apuntan y le disparan dicen que "no es digna" de ser la Secretaria de Educación Pública, nombramiento que le ha dado el Presidente de México y cargo que asumió formalmente hoy.

“Una de las dimensiones más vergonzantes de la desigualdad social y de la discriminación de género que proliferan en este país, se utiliza hoy en las campañas electorales para denigrar a una mujer que se colocó hasta arriba en las recientes encuestas electorales: Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena a la gubernatura del estado de México”, escribió entonces Gabriela Rodríguez en La Jornada. Ahora, Gabriela es Secretaria General del Consejo Nacional de Población. Y Delfina, titular de la SEP.

“La llegada de Gómez rompe con el perfil de los secretarios de Educación que se habían designado en este Gobierno y los anteriores. Sustituye a Esteban Moctezuma, un economista con un posgrado en la Universidad de Cambridge. Moctezuma llegó después que Otto Granados, ahora ‘visiting fellow’ en la Universidad de Harvard, y que Aurelio Nuño, educado en Oxford”, escribió Elías Camhaji en el diario español El País apenas el 24 de diciembre pasado, poco después de que el Andrés Manuel López Obrador anunciara el nombramiento.

“Yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra de primaria”, dijo el Presidente. Y no solo eso. Delfina es la segunda mujer en asumir la SEP. Antes fue Josefina Vázquez Mota, quien fue candidata presidencial.

El perfil de Delfina Gómez es totalmente inusual, sobre todo en un país que acepta con facilidad a los hombres blancos y de las clases altas, pero no a la hija de un albañil y una ama de casa. La nueva titular de la SEP tiene licenciatura, maestría en la Universidad Pedagógica Nacional y posgrado en el Tecnológico de Monterrey. Fue Diputada, Senadora y Alcaldesa de Texcoco.

Los ataques a Delfina Gómez han sido constantes. Semanas y semanas de acoso. “Las burlas contra Gómez no solo oscilaron entre el clasismo y el racismo, una división que aún provoca acalorados debates en México”, explica Elías Camhaji en su texto del 24 de diciembre pasado. “Parten, además, del lenguaje para definir a la persona en cuestión. Este racismo lingüístico no solo arrastra la creencia de que hay lenguas superiores e inferiores, también jerarquiza las formas de expresarse en la lengua dominante”, le dijo al periodista Edith Matías Juan, del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción.

VOLVER A CLASES, EL RETO

Esta mañana, al asumir la titularidad de la SEP, Gómez Álvarez destacó que su primer reto será que que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales.

“El primer reto es regresar a los planteles de acuerdo con el semáforo sanitario, así como los padres de familias para garantizar limpieza, aplicación de protocolos de seguridad sanitaria, pero sobre todo la participación de las familias. Haremos un diagnóstico para definir estrategias de atención a la población vulnerable”, destacó hoy durante la conferencia matutina del Presidente.

Gómez Álvarez destacó que continuará con la transparencia en los procesos de evaluación e ingreso a la SEP; así como que dentro de dos años realizará una valoración de la infraestructura educativa.

También destacó que esta sería la primera vez que los maestros jueguen un papel fundamental en la transformación del país.

“Crear mejores oportunidades para vivir mejor. Sé del gran reto que están asumiendo los maestros, no tengamos temor de ser punta de lanza en la sociedad para la nueva etapa (…) No se puede mejorar la calidad de la educación sin los maestros”, destacó.

Por otro lado, criticó que durante los últimos sexenios la SEP ha sufrido un proceso de burocratización, por lo que para muchos “sorprende” el arribo de una maestra a la dependencia.

“Sorprende que sea la primera vez que una maestra asuma la titularidad de la SEP. Yo viví las reformas desde el aula, frente al grupo. Por ello al preguntarme si esa experiencia me hace merecedora en el cargo, me contesto que no, pero sí me legitima”, recalcó.

A la par, dijo que “no olvidaremos cómo se nos estigmatizó, como se nos criticó en los medios de comunicación con una evaluación”.

¿QUIÉN ES DELFINA GÓMEZ?

La ahora Secretaria de Educación Pública es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y cuenta con grado de maestría en Administración de Instituciones Educativas que cursó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Su trayectoria como educadora se concentró en el Estado de México donde trabajó en varias escuelas de primaria entre 1982 y 2013.

Ese año, después de tres décadas como educadora, dejó la dirección de una escuela para ser Alcaldesa de Texcoco, su municipio natal, cargo que ocupó hasta el 2015.

Apoyada por López Obrador, en 2017 buscó ser Gobernadora del Estado de México bajo las siglas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por el actual Presidente de México.

Sin embargo, quedó segunda ante Alfredo del Mazo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una formación hegemónica en el estado más poblado de México.

La candidatura le dio visibilidad entre los pobladores del Estado de México ya que sus adversarios políticos la atacaron haciendo alusión a su falta de experiencia política.

Pero ella ganó popularidad entre la población que la consideró de origen humilde y cercana a las necesidades del pueblo por su trayectoria en la docencia básica.

También fungió como legisladora en la Cámara de Diputados (2017-2018) y en el Senado (2018), y posteriormente fue nombrada como delegada federal del Programa para el Desarrollo Integral en el Estado de México, una vez que el Presidente López Obrador asumió el poder.