BALONCESTO

Delfines de Mazatlán abre pretemporada en la Unidad Juárez

El equipo mazatleco se preparará para la temporada 2020 del Cibapac, que define este miércoles su fecha de arranque

Rafael Moreno

Con gran parte de la base de la campaña pasada, pero con invitación abierta a más interesados, este lunes 28 de septiembre inicia la pretemporada de Delfines de Mazatlán de cara a la edición 2020 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

Los entrenamientos se desarrollarán en la Unidad Deportiva Benito Juárez desde las 20:30 horas.

A partir de este miércoles 30 se llevará a cabo un Try Out para selección de talento en todas las categorías por parte del nuevo coach del club, Pablo Andrade Quintero.

Los interesados en ser parte del equipo pueden acudir al Try Out este miércoles a las 20:00 horas. La convocaroria está abierta para las categoría Sub 17 (nacidos 2003 y menores), la Sub 21 (1999) y Libre (cualquier edad).

Al frente de las prácticas estaré el entrenador Andrade Quintero, junto con su asistente Miguel Cruz Félix y de trainer, el fisioterapeuta Jesús Martín Castelo.

Los entrenamientos serán toda la semana en el mismo lugar de las 20:00 a 22:00 horas.

Definirán fecha de Cibapac

Este miércoles 30 de septiembre se efectuará la asamblea mensual de Cibapac, en la que el presidente César Ojeda y presidentes de los clubes participantes, determinarán la fecha de arranque de temporada y los cambios que se tendrán en el sistema de competencia.