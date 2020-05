Delfines de MazatlÃ¡n buscarÃ¡ su ratificaciÃ³n en el Cibapac

Delfines de Mazatlán buscará su ratificación en el Cibapac

La escuadra mazatleca buscará hacer una mejor campaña

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Si la situación actual de la contingencia sanitaria cesa, Delfines de Mazatlán buscará consolidar una mejor temporada en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

La edición pasada se quedaron a un paso de la gran final, pero la próxima campaña, la segunda como Delfines, se busca sea la de la confirmación del buen basquetbol y base de jugadores que se tiene en el puerto.

Nada fácil será el reto del siguiente capítulo de la franquicia local en Cibapac porque cada edición aumenta el número y nivel de los equipos.

Luego de terminar el 2019, de manera invicta en casa Delfines busca para este 2020, hacer de la cancha Germán Evers su fortaleza para ganar la mayor cantidad de partidos en casa.

Lograr lo mismo del año pasado en casa será complicado, para ello Mazatlán deberá tener el gran aporte de los elementos extranjeros, quienes aún están por definirse.

Como principal punto para la nueva temporada, la directiva encabezada por Sergio Hernández deberá buscar al nuevo coach o confirmar la permanencia de Ladis Gutiérrez en el banquillo.

Sergio Hernández, presidente del club, comentó en conferencia de prensa que ve complicado el retorno de Ron Lowton, así como el de Marc Montavius, este último es un poco más factible que vuelva enfundarse la casaca de lo mazatlecos, pues Lowton tiene compromisos en otras latitudes como la Liga Estatal de Chihuahua.

Sin duda el punto a favor para la quinteta porteña es la buena base Nacional con la que cuentan de momento, sin duda Mazatlán tiene una de las mejores bases locales de todo el circuito.

Juan Osuna, líder y capitán del equipo, será el jugador a seguir por los mazatlecos, y buscará rendir de la misma manera en la temporada 2020, para ello deberá de seguir en buena forma física y librarse de lesiones y fatigas, puntos que le afectaron en la recta final de la temporada 2019.

Omar Ramírez será otro de los jugadores a seguir y sin duda es uno de los referentes que más motivan al equipo, pues por su juventud sigue sin duda un plano ascendente en el nivel de su carrera, su calidad en el manejo de balón y facilidad para penetrar son algunos de los atributos que pondrá a disposición del equipo.

Mario Rodríguez también es uno de los jugadores destacados para Mazatlán, esto debido a su buena temporada en 2019, donde demostró su fortaleza y calidad para ayudar al equipo, otros jugadores a seguir para el 2020 son Mario Martini, Juan Osuna y Said Cortez.

En cuanto a juveniles Mazatlán tendrá una asignatura pendiente pues Armando Tirado, elemento que había destacado por dos años consecutivos con Mazatlán, ahora ya no podrá ser elegible como Sub 17, una de las categorías con límite de edad que pide la liga, sin duda Tirado y Guillermo Uruchurtu, los dos juveniles de la temporada pasada, pueden ganarse un lugar en el equipo como Libre o bien en la categoría Sub 21.

Para este 2020, la competencia tendrá un total de 25 equipos. Los cuales estarán divididos en dos conferencias, entre las adiciones destacadas están la de los conjuntos de los estados de Nayarit y Durango, además del aumento en las escuadras de Sonora y Baja California.