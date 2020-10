BALONCESTO

Delfines de Mazatlán detecta talento en Try Out

El club de baloncesto celebra su visoría en la Unidad Deportiva Benito Juárez

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La respuesta al Try Out, convocado por el Club de Baloncesto Delfines de Mazatlán, fue bastante nutrida.

Casi 60 jugadores acudieron al llamado de la directiva, durante los tres días de detección de talento, celebrado desde el 30 de septiembre al 2 de octubre, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

"En el Try Out asistieron 51 jugadores, nosotros ya teníamos una base y agregamos a unos más para tener un róster de 21, nos quedamos con 14 muchachos de la categoría U17 para trabajar con todos y de ahí sacaremos a tres para sumarlos al róster final para la temporada", explicó Pablo Andrade Quintero, coach de Delfines de Mazatlán

"Pero el resto va a continuar con nosotros trabajando y siendo parte de nuestras Fuerzas Básicas Delfines U17, con quienes vamos a trabajar durante todo el 2021, con una serie de eventos desde enero a agosto en U18, y eso nos va a servir para irlos viendo rumbo a la campaña 2021 de Cibapac".

Los 51 jugadores que asistieron al Try Out Delfines fueron de diferentes categorías, tanto Sub 17, Sub 21 y Libres.

Además de Andrade Quintero checaron el talento juvenil Miguel Cruz (coach asistente), Martín Castelo (coach y trainer), Roberto Orbe (director deportivo), Gustavo Pérez (coordinador deportivo), David Torres (vicepresidente del club) y el presidente Sergio Hernández.

Pretemporada

Este lunes 5 de octubre inicia la segunda semana de pretemporada de Delfines de Mazatlán, en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Desde las 20:30 a 22:00 horas se llevarán a cabo los entrenamientos con los 21 jugadores que integran el cuadro base, incluyendo los Sub 21.

RÓSTER FUERZAS BÁSICAS U17

Mario Pérez

Enrique Quiñónez

Adrián Velarde

Arturo Mondragón

Ángel Barballániz

José González

Cristian Alcaraz

Héctor Manuel Zavala

Santiago Dávila

José Manuel Gutiérrez

José Luis Hernández

Jesús Gael Castillo

Jorge Luis Almazán

Eli López Hernández