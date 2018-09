DELINCUENCIA EN CULIACÁN En Tierra Blanca, ladrones desatan el temor entre comerciantes y estudiantes

Ante múltiples robos, comerciantes se organizan en medidas de seguridad. Plantean la creación de una red de apoyo

Karen Bravo

En el sector norte de Tierra Blanca, asaltantes desataron el temor entre comerciantes y comunidad académica.

Los locatarios de la zona señalaron a Noroeste la escalada de asaltos y robos, así como el recrudecimiento de la violencia con el que operan los delincuentes.

Entre los comercios visitados por Noroeste, se encuentra uno que ha sido asaltado en tres ocasiones. Dos de los despojos ocurrieron en menos de dos meses. El primer asalto fue hace un año. A las víctimas les despojaron un vehículo a mano armada.

“Un tipo nos quitó una camioneta Tacoma de uno de los clientes. Afortunadamente la encontraron después”, narró uno de los afectados.

Los siguientes asaltos ocurrieron en menos de dos meses, entre julio y agosto. Ambos ejecutados por el mismo asaltante. Las víctimas temen por sus vidas porque los hechos han sido cada vez más violentos.

“No me golpeó, entró, cortó cartucho, y me puso la pistola en las costillas; después me quitó el dinero”, narró la víctima.

La segunda vez el asaltante obligó a la víctima a arrodillarse, lo obligó a colocarse las manos en la cabeza y lo despojó de dinero y un teléfono celular. El monto del efectivo robado durante los asaltos sumaba ya los seis mil pesos.

“Lo hincaron así como hacen los narcos cuando van a ejecutar, eso ya es mucha violencia”, comentó un testigo de los hechos.

Los comerciantes aseguraron haber presentado las denuncias correspondientes, sin embargo desconocen si las autoridades investigan los hechos.

“Han venido, nos piden datos y es todo”, mencionó el comerciante, quién solicitó el anonimato por temor a represalias.

La hora de los atracos

La mayoría de los asaltos, según las víctimas consultadas por Noroeste, han ocurrido entre las 15:00 y 16:00 horas. Consideran que se debe a que a esa hora el movimiento en la zona es más lento, por lo que los delincuentes lo aprovechan.

Otro locatario de ese sector aseguró que fue despojado de un teléfono celular mientras salía a la calle a tirar la basura. Indicó que no denunció el hecho porque no confía en que las autoridades resuelvan el caso.

"No. Esas personas (asaltantes) se van, se pierden, y es una pérdida de tiempo estar haciendo eso (denunciar)", expresó.

Lenta reacción de la policía

Los asaltos ocurridos en la zona han sido reportados al 911, sin embargo la reacción por parte de las autoridades no es la que esperan los comerciantes.

“Primero no contestaban el 911, no respondían. Cuando respondieron la patrulla tardó como media hora para llegar. Así no iban a encontrar al responsable”, expresó otra afectada.

Pese al número de asaltos y la violencia con la que son ejecutados, los locatarios acusan que en el sector hay ausencia policiaca, ya son escasas las ocasiones en las que ven la presencia de elementos de la policía.

“Cuando se ven seguido es porque vienen a comer a los tacos”, subrayó un locatario.

Después de un asalto, una de las afectadas reclamó a los policías la ausencia de patrullaje. Los agentes argumentaron falta de personal.

En ese sector se ubica el Cobaes 22. Son los docentes quienes han sido víctimas de robo de baterías de los carros.

“Durante el semestre pasado fui víctima de tres robos. Antes de eso me robaron otras dos veces”, señaló una de las docentes.

Como medida de seguridad, los profesores optaron por ingresar los vehículos al plantel escolar.

Los docentes acusaron que las patrullas tampoco realizan rondines en esa escuela.

Se organizan para atacar el problema

Ante la ola de asaltos, los locatarios de la zona contemplan medidas para enfrentar el problema de manera organizada. Entre las acciones destaca la creación de una red de apoyo entre locatarios para evitar nuevos atracos.

“Queremos poner un timbre para que los otros comerciantes llamen al 911, y así podamos protegernos unos a otros. Tenemos temor”, comentó una locataria.

De acuerdo a cifras del Semáforo Delictivo, durante el primer semestre del 2018 se registraron 359 hechos de robo a comercio en Culiacán.