Delonte West, ex jugador que brilló en la NBA, es captado en VIDEO arrestado y en la indigencia

CIUDAD DE MÉXICO._ Hace poco más de una década, Delonte West brilló en las canchas de la NBA. No obstante, la actualidad del ex jugador está muy alejada del glamour que puede ofrecer el deporte ráfaga estadounidense.

Este lunes se revelaron un par de metrajes donde se ve al otrora miembro de Celtics, Mavericks y Cavaliers involucrado en un incidente en las calles de Washington D.C.

En el primer video se observa a dos hombres invadiendo una vialidad de la capital norteamericana. West, tendido sobre el pavimento, es golpeado brutalmente por un sujeto no identificado.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6