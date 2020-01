Demanda agrícola freno a relleno sanitario de Guasave

Arándanos Sanfer presentó una demanda vía administrativa para evitar que un terreno del Ayuntamiento en El Mezquitón sea usado como basurón y que no se construya el relleno sanitario, porque afecta la siembra de esa fruta que tienen establecida en esa zona

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Una empresa agrícola demandó al Ayuntamiento de Guasave ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que no utilice como basurón el terreno que tiene en El Mezquitón y que no se construya el relleno sanitario que pretenden reiniciar.

Fue la Alcaldesa Aurelia Leal López quien manifestó que una empresa se estaba amparando en contra del relleno sanitario, argumentando que contaminan la zona donde tienen establecida la siembra de arándanos.

“Nos sorprende mucho cómo se andan hasta amparando para que no tengamos el relleno sanitario, todas las trabas que nos han venido poniendo para que no trabaje bien el Municipio, esos surgen de la nada y cualquiera se está atreviendo a querer cuestionar, cuando no cuestionaron durante 17 años lo que pasó en Guasave”, lamentó.

La Presidenta Municipal subrayó que hay cuestiones políticas mezcladas en esas trabas que le están poniendo al Ayuntamiento.

Julio Iván Villicaña Torres, director jurídico de la Comuna, aclaró que no se trata de un amparo, como lo mencionó la Alcaldesa, sino de una demanda por la vía administrativa que la empresa Arándanos Sanfer interpuso en la sala norte del Tribunal de Justicia Administrativa.

“Ellos están solicitando unas medidas para suspender lo que es el uso del inmueble como basurón y la posible construcción del relleno, ellos argumentan que los afectan por el negocio que tienen de los arándanos, inclusive señalan que es un cultivo muy delicado y la intención que tienen es evitar sufrir la afectación”, indicó.

El funcionario municipal manifestó que esa empresa del ramo agrícola rentó unas tierras contiguas al terreno que el Municipio pretende usar como relleno sanitario y en donde en meses atrás se depositaron varias toneladas de basura a cielo abierto.

Indicó que ni representantes ni los abogados de Arándanos Sanfer son personas de la región, por lo que desconocen quiénes sean los propietarios de esta empresa.

Villicaña Torres aseveró que están estudiando esta demanda para darle respuesta, para lo cual tienen 15 días hábiles.

De acuerdo con información proporcionada por un dirigente agrícola, son 40 hectáreas las que esta empresa estableció de arándanos, cuyo costo de producción oscila entre un millón y un millón y medio de pesos, por lo que la inversión es cuantiosa.