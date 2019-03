Demanda ex líder del PRD por amenazas a Secretario del Ayuntamiento de Guasave

Luis Miguel Verdiales Moreno presentó la denuncia ante la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal contra José Luis Guerrero Sánchez

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Por amenazas denunció la tarde de este viernes Luis Miguel Verdiales Moreno a José Luis Guerrero Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Guasave.

El ex dirigente municipal del PRD y columnista en un medio local explicó que el jueves por la noche se encontró de manera fortuita al funcionario municipal en una gasolinera y le llamó para platicar, sin embargo, lo que hizo fue amenazarlo.

“Muy directamente me dijo que le bajara, que ya no estuviera escribiendo nada sobre él, que había dicho yo muchas cosas muy mal y que había además hecho publicaciones y dado entrevistas que no habían sido de su agrado, que le bajara o que me iba a llevar la chingada, así, textualmente”, comentó.

El activista político, quien en diversas ocasiones ha criticado a la actual administración municipal que encabeza Aurelia Leal López, pero en especial a Guerrero Sánchez, manifestó que al momento de que este último lo amenazó se encontraba solo.

“Yo iba solo en ese momento, él iba acompañado por el jefe de asesores del Gobierno Municipal, Felipe Manzanárez, quien en todo momento lo llamó a la cordura y dijo ‘mejor platiquen’; sin embargo, el Secretario no sabe platicar, no sabe moderarse en su conducta”, manifestó.

Verdiales Moreno agregó que desde la misma noche del jueves dio parte a la Fiscalía General de la República para que intervenga la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, porque este es un asunto que no puede dejar pasar por alto.

“Me considero una persona que ha estado luchando durante muchos años por la justicia y en mi calidad de activista político no voy a permitir que nadie de manera velada o contundente me amenace, considero que es una amenaza esto para mi persona, por eso estoy interponiendo esta querella”, aseveró.

El ex dirigente del PRD aseguró que desde 1999 que regresó a Guasave después de estudiar en la Ciudad de México ha sido crítico de los alcaldes y secretarios de todas las administraciones municipales y nunca había recibido amenazas.

Lo que solicitó a la Fiscalía General de la República es que tomen las medidas precautorias necesarias y lo canalizaron ante el Ministerio Público del Fuero Común para que presentara la denuncia.

“No escatimo nada en cuidar mi persona y no escatimo nada para cuidar a mi familia, me voy a defender y voy a defender a mi familia, y no quiero que nada que parezca un riesgo para nosotros siga adelante, esto tenemos que pararlo”, subrayó.

Verdiales Moreno adelantó que no le bajará el tono a sus críticas y este sábado saldrá publicada su siguiente columna en el medio para el que está colaborando, en la cual opinará sobre el plebiscito de síndicos y comisarios realizado el domingo.