Demanda interpuesta por Síndica Procuradora de Escuinapa ya fue respondida: Acosta

No estamos de acuerdo en ese tema, si no se le están coartando sus derechos políticos-electorales

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La demanda interpuesta en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por la Síndica Procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez, contra el Alcalde Emmett Soto Grave y otros funcionarios, ya fue contestada, pero lo que acusa no es algo en lo que estén de acuerdo, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

“No estamos de acuerdo en ese tema, en una entrevista habla de que se le obstruye su trabajo, entonces la instancia pudo haber sido el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿por qué el TEESIN? Si no se le están coartando sus derechos políticos, electorales”, dijo.

Cada regidor y funcionario señalado en la denuncia, tuvo conocimiento del caso para que diera respuesta a estos hechos, dijo.

La Sindicatura y el Órgano Interno de Control, aunque son independientes, se coordinan para hacer el trabajo de fiscalización, tienen fiscal de obra, unidades investigadoras, la funcionaria supervisa esto y nunca se ha coartado esta labor, expuso.

“Ella es libre de hacer las denuncias, de hacer las sugerencias correspondientes…se nos hizo raro porque (alega) violencia de género, si nunca hemos ejercido violencia contra ninguna funcionaria o funcionario del municipio”, dijo.

En cuanto al salario que denuncia que se disminuyó a sus empleados, manifestó que lo que en realidad solicitó la Síndica Procuradora fue el aumento de sueldo para sus colaboradores, en tiempos que no podían darlos debido a ajustes presupuestarios.

“Teníamos que hacer ajustes de sueldos, ajustes de personal, enroques, no fue un tema de violencia, sino un tema de recursos, no podíamos nosotros incrementar sueldos que no están presupuestados”, dijo.

Acosta Alemán manifestó que lamentablemente en las denuncias ante el TEESIN, es que como instancia no existe una investigación, pero sí resoluciones y la parte denunciada se queda sin poderse defender.

La Síndica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez denunció ante el TEESIN al Alcalde Emmett Soto Grave, a cuatro regidores, la Tesorera, el Oficial Mayor y la Encargada de Recursos Humanos, por violencia de género y hostigamiento laboral.

LA DEMANDA NO PROCEDE: RAMOS CORONA

El coordinador de la fracción de MORENA en el Cabildo, Alberto Ramos Corona, manifestó que la denuncia interpuesta en el TEESIN por la Síndica Procuradora no procede.

“Fui con la Síndica y me dijo que se la habían hecho algunos abogados y que no se dio cuenta que nos habían incluido, pero no hay preocupación, porque no va a proceder”, dijo.