Demanda IP a Gobernador que autorice reapertura generalizada el 7 de junio

Ammje y Canaco dicen alinearse con indicaciones de Gobierno, pero reclaman que se les responda a las exigencias que han solicitado

Istar Meza

Organismos empresariales se alinean con las indicaciones y esperan la luz verde para la reapertura, sin embargo, demandan al Gobernador que responda a las exigencias que le han planteado en diversas mesas de negociación, asimismo solicitan se considere que la reapertura se autorice generalizada el día 07 de junio para todo el sector empresarial y no solo para hoteles y restaurantes como está previsto.

Joane Hernández Morga, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa dijo que no se trata de alinearse con una indicación o no, que la IP ha comentado mucho que ante la pandemia y sus posibles repercusiones se debe hacer equipo, sin embargo ya se les han ido más de 70 días y de las mesas de diálogo que han hecho hasta ahorita no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades, ni siquiera para definirles una fecha para la reapertura.

Destacó que se ha pedido transparencia para conocer quién se ha beneficiado de los apoyos, pero hasta ahora no tienen conocimiento de ningún agremiado de las diferentes organizaciones al que se le haya otorgado algún crédito, y que no saben a quién se está beneficiando de esa manera.

“Estamos solicitando que la reapertura sea a la brevedad, es la convocatoria. Los puntos que hemos tratado en el Acuerdo por Sinaloa, como la inversión, no tenemos respuesta; la reactivación, todavía no tenemos una respuesta oficial”, reclamó.

En tanto, Diego Castro Blanco, líder de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Culiacán dijo que durante esta pandemia, Covid-19, se les ha dejado solos a los empresarios y a los establecimientos comerciales, que el Gobierno los ha dejado prácticamente sin apoyos.

Destacó que han estado en mesas de negociaciones, en mesas de diálogo buscando cómo se les puede apoyar para evitar la pérdida de empleos y el cierre masivo de empresas, pero por ningún frente han obtenido respuesta.

“Desde un inicio montamos una mesa de diálogo con el Gobernador, cosa que se ha venido posponiendo, no se han dado los acuerdos que planteamos desde el 20 marzo; nosotros al ver que no teníamos mucho eco vimos una estrategia de unidad con CODESIN, montamos la mesa del Acuerdo por Sinaloa, pero a la fecha ni se nos ha escuchado en apoyos financieros, ni apoyos fiscales, y se nos han venido dando reglas totalmente confusas que nadie entiende”, advirtió.

Dijo que que a la fecha nadie entiende el asunto de ver la reactivación económica a través de semáforos, que los empresarios ya están muy desesperados por reactivarse, y aunque saben del riesgo de contagio, del rebrote, también saben que desde principios de marzo que se declaró la emergencia sanitaria a la fecha, ya hay infraestructura hospitalaria, ventiladores, equipos de protección y camas disponibles.

“Ahorita hay un promedio ocupado solamente de 40 a 45 por ciento de capacidad a nivel nacional, entonces no sabemos porque todavía nos tienen paradas a las empresas, sin ingresos y con todos los gastos de nómina”, reclamó.

Advirtió que el Gobierno jamás se pronunció por dar una condición de contingencia, que se quedó solo en emergencia de salud y los empresarios no pudieron hacer nada, pero que siguen pagando nóminas, impuestos, servicios públicos y cubriendo todos sus gastos sin ningún apoyo .