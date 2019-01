Demanda perdida por $300 millones que perdiÃ³ el Gobierno de MazatlÃ¡n se puede impugnar

Demanda perdida por $300 millones que perdió el Gobierno de Mazatlán se puede impugnar

Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, asegura que se busca pagar menos del monto que fijó el Juzgado

Sheila Arias

La sentencia que perdió la Comuna por 300 millones de pesos contra la empresa Nafta Lubricantes no está definida, y todavía se puede impugar, aseguró el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

El funcionario declaró que el caso está de regreso en un Tribunal de Justicia Administrativa de la zona sur para agotar, por todas las vías, disminuir la cantidad a pagar, pues 300 millones de pesos que establece la sentencia representa casi el 20 por ciento del presupuesto anual de Mazatlán.

“Ya ordené a la persona que cobró los 5 millones de pesos para que hiciera un incidente (admitir ante el Juez aue cobró, a pesar de que sabía que la demanda estaba perdida) y que no lo queríamos volver a ver, si tenía poquita vergüenza, se fue, no lo hemos vuelto a ver, pero me enteré que interpuso el incidente y ahorita el asunto va entrar a revisión, regresó el amparo para que se haga la aclaración de la sentencia y ya está en terreno del Estado”, precisó.

El caso Nafta Lubricantes tiene su origen en 2012, cuando logró un permiso del Ayuntamiento, durante el periodo de Alejandro Higuera Osuna, para construir una gasolinera en el Fraccionamiento Palos Prietos, pero una vecina se amparó y la empresa demandó al Gobierno municipal, ya que la obra había empezado en la Calle Cruz Lizárraga.

En noviembre pasado, el Tribunal de Justicia Administrativa, dictó sentencia contra el Ayuntamiento y ordenó pagarle a Nafta Lubricantes 300 millones de pesos, sumando multas.

Sin embargo, en octubre pasado, un abogado cobró al Ayuntamiento de Mazatlán 5 millones de pesos por haber representado el caso, que ya estaba perdido.

El Secretario del Ayuntamiento declaró que el abogado dejó ese incidente en el Tribunal, donde expone que cobró por el caso, a pesar de las condiciones en contra de la Comuna. El objetivo que las autoridades reconsideren las condiciones en que se llevó el proceso y dicte un pago menor.

“Espero que sea rápido, porque todavía es impugnable para cualquiera de las dos partes que no esté conforme, sigue siendo la pelotita y ése es el problema. El convenio con representantes de Nafta es un convenio que se hizo con la finalidad que se cumpliera con el orden que dieron dos magistrados”, precisó.

Lo que esperan, declaró, es que los magistrados disminuyan la cantidad de pago, que la Comuna pague menos de 300 millones de pesos establecidos.

“En esta administración se dio cumplimiento a una sentencia, la cual había dicho la otra administración que ya la tenía ganada, se dio cumplimiento a lo que decía. A través de estrategias jurídicas, con la cual se logró decir 'espérate te voy a pagar, pero vamos a llegar a una negociación', había voluntad de las partes, pero ahí quedó, se quedó para revisión”, comentó.

CRONOLOGÍA

2014

Nafta Lubricantes interpone demanda de responsabilidades patrimonial del Estado en contra de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán.

2018

El noviembre pasado el Tribunal de Justicia Administrativa sentencia a la Comuna al pago de 300 millones de pesos a favor del particular, al comprobar los hechos.

2019

El Ayuntamiento inició el proceso para disminuir la cantidad a pagar y evitar un impacto financiero.