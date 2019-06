Demanda perdida por cancelar gasolinera en MazatlÃ¡n puede dar giro inesperado

Demanda perdida por cancelar gasolinera en Mazatlán puede dar giro inesperado

La síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, muestra un documento donde resume la última información del caso emitida por el Segundo Tribunal Colegido de Circuito, sobre un informe que llegó el 29 de mayo, que precisa que nada está definido

Sheila Arias

La demanda que Nafta Lubricantes le ganó al Ayuntamiento de Mazatlán, y que obliga a pagarle 300 millones de pesos, no está perdida, todo indica que la administración municipal ha logrado que se revise otra vez con posibilidades de vencer.

la síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, mostró un documento donde resume la última información del caso emitida por el Segundo Tribunal Colegido de Circuito, sobre un informe que llegó el 29 de mayo, que precisa que nada está definido.

Esto, celebró, da esperanza, incluso, de lograr la absolución, la aniquilación de la deuda.

“Resolvió que la resolución emitida por la Sala Superior de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa en el caso Nafta Lubricantes, no cumple los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, ni su aclaración, porque la sentencia de la Sala Superior no distingue que había elementos del Ayuntamiento que debieron estudiarse, otros que estaban resueltos, y otros que se evitaron analizar pueden llevar a absolver al Ayuntamiento. Entonces hay manera de resolver a favor”, comentó.

La demanda de Nafta Lubricantes inició en 2012 en la administración de Alejandro Higuera Osuna, al parecer, la empresa logró un permiso irregular para construir una gasolinera en el Fraccionamiento Palos Prietos, a unos metros de la Avenida Del Mar.

Los vecinos se opusieron y demandaron, por su parte Nafta Lubricantes también demandó al Ayuntamiento por las pérdidas, ya que la autoridad le autorizó.

Esta demanda la heredaron las siguientes dos administraciones municipales, pero fue al inicio de este Gobierno que se notificó la sentencia definitiva, donde el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió pagarle a la empresa 145 millones de pesos, pero con multas y recargos, se elevó a 300 millones de pesos.

Sin embargo, ambas partes siguen en la defensa: Nafta Lubricantes lucha por el pago millonario, y el Ayuntamiento por demostrar omisiones y la absolución.

“El caso está más vivo que nunca y estamos en la lucha ¿por qué vamos a usar bienes municipales para pagarle a un particular?”, comentó la síndica procuradora.

El fin de semana se filtró por redes sociales un documento con fecha 15 de mayo, donde el Alcalde y el director de Planeación, Jorge Estavillo Kelly, firman de conformidad con la sentencia a favor de Nafta Lubricantes, pero este lunes el Alcalde aseguró que desconoce ese documento y que defenderán el presupuesto público.

“Ese lo desconozco, hicimos un pre acuerdo que si un juzgado fallaba a su favor de ellos, íbamos a hacer una negociación para que no impactara en el Ayuntamiento, pero insisto, del dinero del pueblo no va a salir ni un cinco, ni un cinco, el dinero va a tener que salir de quienes ocasiones este daño”, dijo.

Y se fue contra el ex presidente municipal, el panista Alejandro Higuera Osuna.

“Nosotros no tenemos que pagar las corruptelas de otros gobiernos, que quede claro, hay que irse con quien la originó, que es Alejandro Higuera, a ese no lo tocan, no tengo nada contra Alejandro, pero él originó el problema, él lo creció y una vez que se llegue a un acuerdo, nostros vamos a encaminar las baterías hacia esas personas que causaron el daño a Mazatlán”, precisó.

$300 millones

es el monto que debe pagar la Comuna mazatleca a Nafta Lubricantes