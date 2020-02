Demandan Forcados permiso para realizar fiesta taurina en MazatlÃ¡n

Demandan Forcados permiso para realizar fiesta taurina en Mazatlán

Se manifiestan frente al Palacio municipal

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con una manifestación pacífica, el grupo Forcados Mazatlecos, demanda respeto por parte del Ayuntamiento de Mazatlán, tras no obtener respuesta alguna en el tema de realización de eventos relacionados a esta actividad.

Con pancartas que expresaban que querían recibir un trato digno, sin discriminación e incluyente por parte de la alcaldía, miembros de Forcados Mazatlecos, encabezados por su cabo, René Tirado, se manifestaron frente al Ayuntamiento, ayer. Ante la nula contestación de parte de Ayuntamiento de Mazatlán con respecto a la práctica de la tauromaquia en el puerto, buscan ser tomados en cuenta y no ser relegados.

“Se me hace una práctica discriminatoria hacia este tema (tauromaquia) y lo que representa el grupo (Forcados Mazatlecos), que no tengamos la atención que por ley deberíamos de tener”, dijo Tirado.

“Hay una falta de respeto a la imagen que representa este grupo y sus logros fuera de Mazatlán, en las mejores plazas de México y de mundo”.

Todo esto, surgió después de que Forcados Mazatlecos entregara un oficio en el mes de enero al Ayuntamiento para la realización de la tradicional corrida de Carnaval, la cual, hasta el día de hoy no ha tenido respuesta.

Sin embargo, para Tirado y sus compañeros, el “revivir” la Corrida de Carnaval no es su principal objetivo, sino el poder volver a celebrar la denominada “Fiesta Taurina” en Mazatlán.

“No nos han respondido las autoridades. Para nosotros el Carnaval ya se fue, pero nosotros no estamos aquí por una fecha, estamos por la fiesta, se han parado muchas inversiones”.

“El Lienzo Charro se iba a rescatar de una manera que nunca lo van a rescatar, pues iba a ser por iniciativa privada”.

“Queremos saber quienes son los responsables, que hay detrás de todo esto y cual es la política que se está utilizando, y sobre todo, saber por qué hay tanta discriminación del tema. Se que es polémico, pero no está fuera de la ley”.

“Aquí es el gobierno. ¿Quién?, no lo sé. No quiero pensar que viene de una persona en particular, eso no lo sé, pero lo que si queremos es una respuesta”.

Tirado declaró que esta situación se remite al Gobierno actual, pues gobiernos anteriores jamás se les negó la realización de un evento de este tipo.

“Los gobiernos anteriores por los menos respetaban la fiesta, podían estar de acuerdo o no, porque nos lo decían, pero no iban en contra de la ley, se nos pedía con que cumplir y se nos daba el permiso, porque está en la ley”.

Así pues, Forcados Mazatlecos buscan tener una respuesta próxima, pero en caso de no obtener alguna, el siguiente paso sería el realizar una huelga de hambre por algunos miembros del grupo.

“Nosotros no queremos dinero, sólo queremos respeto y respeto por la ley, pues si no, de ser necesario, nos vamos a una huelga de hambre. Nosotros defendemos nuestra ideología ante un toro, imagínate que no lo hagamos aquí”.

Finalmente, René Tirado expresó que ellos están ahí por más de 7 mil personas que disfrutan de esta actividad, pues considera que es a los aficionados a los toros a los que se les afecta.

“Sabemos que hay gente a la que no le gusta, pero hay mucha a la que si y que cada año iban a la plaza y también se merecen un respeto, mientras estén dentro de la ley y eso, es ser un gobierno incluyente”, puntualizó.

Desde el año

pasado

La situación que hoy viven el grupo Forcados Mazatlecos, se viene desarrollando desde que en el Carnaval de Mazatlán del año pasado, el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, canceló la celebración de este evento, tras los dictámenes de Protección Civil y Obras Públicas del Gobierno de Mazatlán.

Dichos informes coincidían con que el Lienzo Charro, no era seguro para la realización de la tradicional corrida de toros, después de que la Plaza de Toros, espacio tradicional para este evento, se encontraba en litigio fiscal y no era posible ser usada.