DemandarÃ¡n por desfalco a ex funcionarios de Guasave

DEMANDAS

Demandarán por desfalco a ex funcionarios de Guasave

La Alcaldesa Aurelia Leal explicó que entre agosto y octubre el Ayuntamiento recibió 47 millones de pesos del IPR y no hay evidencia de obras ejecutadas con ese recurso que tampoco está en las cuentas municipales

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ex funcionarios del Ayuntamiento de Guasave serán demandados por incurrir en un presunto desfalco de recursos municipales y Aurelia Leal López, no descartó que entre ellos vaya la ex Alcaldesa Diana Armenta Armenta.

La Presidenta Municipal indicó que entre los meses de agosto y octubre el Ayuntamiento recibió 47 millones de pesos del Gobierno del Estado producto del impuesto predial rústico, pero solo quedaron 5 millones en las cuentas de la Comuna y no hay evidencia de obras ejecutadas con los otros 42 millones.

"Son 5 millones de pesos que son del impuesto predial rústico y que van destinados exclusivamente para los ejidos que lo generaron y que están ahí porque no se lo pudieron llevar porque lo tenían que etiquetar, eran 47 millones que debían haber aplicado en las zonas ejidales y no es así", expresó.

Leal López indicó que desde que esos 47 millones llegaron al Ayuntamiento le dieron seguimiento, por eso es que pueden afirmar que no se utilizaron en obra pública ni en el pago de servicios en la zona rural.

"Ese dinero puede ser para que pagues la basura y no se pagó, son 37 millones de pesos en deuda; se puede pagar lo del alumbrado público, echarles piedras a las calles", comentó.

- ¿Hay evidencias de obras?

No, nosotros tenemos un estudio. Cuando supimos que llegó ese dinero le dimos seguimiento, hay secuencia de todo, hay videos, fotos, platicamos con las alianzas, les pagaron en efectivo, dijeron.

Son dos alianzas de transportes las que recibieron pagos de 2 millones de pesos cada una para que dijeran que habían sido subcontratadas por constructoras, sin embargo, eso nunca ocurrió porque no se hizo obra, recalcó.

La Alcaldesa de Guasave indicó que además de proceder por la vía penal, también acudirán ante la Auditoría Superior del Estado para que haga las revisiones pertinentes y que se proceda conforme a la ley.