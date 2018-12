Caso Nafta

Demandarán por vía legal a ex alcaldes y a ex funcionarios de Mazatlán

El proceso del litigio que perdió la Comuna con la empresa Nafta Lubricantes, la sentencia los obliga a pagar 300 millones de pesos

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán demandará por la vía legal a ex alcaldes y a todos los ex funcionarios públicos que participaron en el proceso del litigio que perdió la Comuna con la empresa Nafta Lubricantes, cuya sentencia los obliga a pagar 300 millones de pesos; el expediente ya se integra y se presentará ante autoridades federales.

“¿Cuál es la forma de pagar?, que vamos a tener tiempo para demandar a los que tienen que pagar, que no es la ciudadanía, que son los ex Presidentes municipales y todo el grupo que estuvo con ellos que directamente están involucrados, esa es la forma (...) no se va a soltar recurso; la verdad que el Ayuntamiento no va a pagar (...) va a ser histórico, porque va a ser la primera vez que en Mazatlán, en Sinaloa y en México, que un funcionario tiene que pagar una omisión de algo”, declaró el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres.

A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán confirmó que el caso va a los tribunales federales donde exigirán que los ex funcionarios paguen ese recurso público. En esa lista de implicados están los ex Presidentes municipales panistas Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González; y los priistas Fernando Pucheta Sánchez y Joel Bouciéguez Lizárraga, edil sustituto.

Debes Leer:

Gobierno de Mazatlán pierde demanda por gasolinera clausurada y pagará $300 millones

El caso que perdió la Comuna inició con un permiso irregular en 2012, dado en la administración de Higuera Osuna, pero una vecina del fraccionamiento se amparó contra el proyecto que pretendía operar Nafta Lubricantes en plena Avenida Cruz Lizárraga, en el fraccionamiento Palos Prietos, por eso la obra fue detenida.

El caso obligó a Nafta Lubricantes a pelear en los tribunales su proyecto y lo ganaron, lograron vencer al Gobierno mazatleco.

“Nos comprometemos a hacer que quién causó daño a la sociedad lo cumpla, y es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es que tienen que pagar 300 millones, tanto los ex presidentes, los ex síndicos procuradores, y los ex secretarios del Ayuntamiento, porque ellos fueron los que permitieron que esto creciera de esta manera”, advirtió el Alcalde Benítez Torres.

Y reiteró que, a través de la denuncia, buscarán que los ex funcionarios paguen y que los recursos no sean parte del presupuesto municipal.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento. José de Jesús Flores Segura, sostuvo que la demanda irá a instancias federales.

“Se va a hacer del conocimiento a la Fiscalía, trataremos de que sea la cuestión federal, para que se inicie la carpeta de investigación por los hechos que la Ley señale como delitos... el código penal habla de una penalidad más la reparación del daño, aquí yo creo que no es tanto la cuestión punitiva, la cuestión es resarcir el daño que se le causó al municipio”, sostuvo.

Las formas de pago

El Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres aseguró que las opciones de la Comuna para liquidar los 300 millones de pesos a Nafta Lubricantes ya están definidas, incluso, hay alternativas. Éstas son las principales.

“Sí existen, puede ser una parte en efectivo, otra parte en algunos terrenos que tenga el Ayuntamiento, en la cobranza rezagada que tenemos, vender la deuda del Ayuntamiento, que ellos se encarguen de recuperarla, tomar en cuenta en lugar de que paguen impuesto Predial tomarlo en cuenta como abono”, así lo precisó ayer, al término de la sesión de Cabildo. Más tarde informó que el acuerdo final implica seis formas de pago, pero sin fecha establecida, sin plazos.

Y aseguró que al mismo tiempo, la Comuna empieza la denuncia para ir por responsables, y defender el recurso público.

¿Qué posibilidades hay de que este caso avance?

“Con el poco conocimiento que tengo de las cosas jurídicas y con la total confianza en que hoy sí va a ver justicia, creo que vamos a llegar a feliz término... quién tendrá que notificar tiene que ser la autoridad competente cuando nosotros demandemos”.

La deuda

300 millones de pesos a pagar a la empresa Nafta Lubricantes.

Posibles formas de pago

Por partes en efectivo

Que la empresa se encargue de la recuperación de impuestos municipales

Entregarle a cambio terrenos propiedad del Municipio