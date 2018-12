Demi Lovato comparte su mejoría en las redes sociales

La estrella compartió su espíritu navideño con sus seguidores en las redes sociales, mostrando tres casas hechas con galletas de jengibre que decoró con dulces y golosinas

Noroeste / Redacción

A pesar de haber tenido un año difícil, Demi Lovato se prepara para celebrar la Navidad con mucha alegría.

La estrella compartió su espíritu festivo con sus seguidores en las redes sociales, mostrando tres casas hechas con galletas de jengibre que decoró intrincadamente con dulces y golosinas junto con sus amigos.

Demi se encuentra en buen estado de salud, tras haber permanecido tres meses en un centro de rehabilitación después de haber sufrido una sobredosis en el mes de julio, difundió infobae.com.

En el último tiempo, la cantante de "Sorry Not Sorry" dejó de seguir a varias otras celebridades en las redes sociales para concentrarse en su salud y evitar relaciones difíciles, según dijo una fuente a ET.

"Ella se tiene que rodear de personas que apoyan sus objetivos y debe mantenerse alejada de cualquier tipo de negatividad", explicó el informante.

"Demi ha avanzado muchísimo. Ha crecido emocionalmente y madurado ampliamente durante todo este proceso. Se dio cuenta de que no existe una solución rápida y ha aceptado que se lo tiene que tomar día a día. Todavía continúa teniendo a un acompañante de sobriedad y ha construido un fuerte grupo de apoyo", añadió el informante.

Aseguró que la famosa está completamente comprometida con su tratamiento.

"Es su prioridad número uno... Cada día que logra mantenerse sobria es un gran logro para ella".

Desde que salió de rehabilitación, la intérprete ha sido fotografiada junto con Henry Levy, con quien se especula habría entablado una relación amorosa.

"Demi y Henry disfrutan de pasar el tiempo juntos y están saliendo informalmente. Demi y Henry empezaron como amigos pero rápidamente se dieron cuenta de que tienen muchas cosas en común", aseguró el informante. "Ella se siente cómoda con Henry porque no tiene que ocultarle su pasado y puede hablar honestamente con él de su adicción y de su recuperación".