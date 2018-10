Demian Bichir rodarÃ¡ Godzilla vs. Kong junto a Millie Bobby Brown

Demian Bichir rodará Godzilla vs. Kong junto a Millie Bobby Brown

Se espera que el rodaje del filme arranque en noviembre en Atlanta y llegue a las salas en mayo de 2020

Noroeste / Redacción

20/10/2018 | 10:31 AM

El actor mexicano Demián Bichir se ha unido al reparto de Godzilla vs. Kong, una cinta en la que compartirá escenas con la adolescente Millie Bobby Brown, la estrella de la serie Stranger Things, informó el portal Collider.

Tras su paso por The Nun, Bichir, nominado al Óscar por A Better Life, volverá a trabajar con Warner Bros. en esta cinta dirigida por Adam Wingard y con un reparto en el que ya figuran Julian Dennison y Brian Tyree Henry.

Se espera que el rodaje del filme arranque en noviembre en Atlanta y llegue a las salas en mayo de 2020.

Godzilla vs. Kong será la cuarta entrega de la franquicia Monsterverse, un universo de películas que cuenta ya con Godzilla, Kong: Skull Island y Godzilla: King of the Monsters, que se estrenará en mayo de 2019.

Bichir tiene en cartera la nueva versión del filme de terror The Grudge y la cinta de ciencia ficción Chaos Walking, con Tom Holland y Daisy Ridley.