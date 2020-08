Demócratas confirman a Biden como candidato presidencial; es un honor aceptar nominación dice

Washington, ago (EFE/AP).- Los demócratas confirmaron este martes la nominación del exvicepresidente Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, durante la convención nacional del partido que se celebra de modo virtual por la pandemia del coronavirus.

Como era de esperar, Biden logró el apoyo de 3 mil 558 delegados frente a los mil 151 que obtuvo el senador izquierdista Bernie Sanders.

La votación de los delegados se produjo de manera telemática debido a la pandemia de coronavirus, que también ha hecho que la convención sea íntegramente virtual.

A lo largo de media hora, los compromisarios de 57 estados y territorios de EU fueron anunciando sus votos.

Entre los representantes de Vermont, apareció Sanders, con mascarilla, aunque no pronunció ningún mensaje.

Se esperaba que Biden fuera confirmado como candidato demócrata a la Presidencia, ya que Sanders se retiró de la carrera electoral el pasado 8 de abril.

El veterano senador, de 78 años, arrancó las primarias como favorito, pero fue perdiendo impulso a medida que la contienda electoral, que comenzó con una veintena de aspirantes, se fue reduciendo.

Al finalizar la ronda de votación de este martes, la convención conectó en directo con la residencia de Biden en Delaware, quien apareció junto a su esposa Jill, celebrando la confirmación.

“Gracias, muchas gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo Biden, quien agregó: “Nos vemos el jueves, gracias, gracias”.

Esta previsto que el próximo jueves Biden cierre los cuatro días de convención con su discurso de aceptación de la nominación demócrata a la Presidencial.

Poco después de la votación de este martes, el exvicepresiente lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Es el honor de mi vida aceptar la nominación del Partido Demócrata a presidente de EU de América”.

