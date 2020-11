Demócratas critican a AMLO por no reconocer a Biden. 'No deje que se le vaya el tren', dice legislador

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Los demócratas Joaquín Castro y Chuy García se pronunciaron en contra de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no reconociera este sábado a Joe Biden como Presidente electo de Estados Unidos.

El legislador Joaquín Castro calificó cómo un “fracaso diplomático” la decisión del mandatario mexicano.

“Esto representa un asombroso fracaso diplomático del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en que la Administración entrante de Biden busca marcar el comienzo de una nueva era de amistad y cooperación con México”, expuso en su cuenta de Twitter.

This represents a stunning diplomatic failure by Mexico’s President Andrés Manuel López Obrador at a time when the incoming Biden Administration is looking to usher in a new era of friendship and cooperation with Mexico. https://t.co/lIHLqfpZbu