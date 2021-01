Demócratas piden a Pence aplicar Enmienda 25 a Trump y sacarlo de forma inmediata de la Presidencia

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo/EFE).– Ted Liu, representante demócrata de la Cámara de Representantes por el estado de California, pidió esta noche a Mike Pence, Vicepresidente de Estados Unidos, que invoque a la Enmienda 25 para quitar de la Presidencia, de manera inmediata, a Donald Trump, con el objetivo de dejar de causar problemas a sólo unos días de que que realice el cambio de poder. De acuerdo con CNN, la propuesta ya es estudiada por miembros del Gabinete de Trump y algunos legisladores.

“Este asalto al Capitolio de nuestra nación es un intento de golpe y todos los involucrados deben ser procesados como tales. Es momento de que el vicepresidente Mike Pence haga uso de la 25ta enmienda. El Presidente Trump está fuera de realidad”, escribió Lieu en su cuenta de Twitter.

Lieu agregó a Pence una carta firmada por varios miembros del Comité Judicial e insistió: “Como bien sabes, @realDonaldTrump está desprendido de la realidad, enojado y peligroso”.

Dear @VP @Mike_Pence: If Trump doesn’t resign, please start 25th Amendment proceedings to remove him. As you are well aware, @realDonaldTrump is detached from reality, angry and dangerous. Below is our letter to you from multiple Members of the @HouseJudiciary Committee. https://t.co/vgl2eCEA7q