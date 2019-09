Demuestran con MapatÃ³n que no hay infraestructura para el peatÃ³n en CuliacÃ¡n

Demuestran con Mapatón que no hay infraestructura para el peatón en Culiacán

En un ejercicio que consistió en recorrer un sector de la ciudad con sillas de ruedas, así como con carriolas, se demostró que las calles del Centro no están acondicionadas para la ciudadanía, sobre todo con discapacidad

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Hoy ProCiudad y Mapasin llevaron a cabo el Mapatón, evento que demuestra que actualmente en Culiacán no hay infraestructura funcional para el peatón en Culiacán, sobre todo para aquellas personas que padecen de alguna discapacidad.

Este fue el séptimo evento realizado en el marco del Día Internacional del Peatón, sin embargo se decidió hacerlo hasta hoy para que tanto Mapasin como ProCiudad lo hicieran conjuntamente, y fue un taller abocado para los reporteros con la intención de hacer un trabajo periodístico con base a los derechos y facilidades que debe de tener el peatón cuando camina por la ciudad.

Aurora Castro Aldana, integrante de ProCiudad indicó que este evento se hizo con la intención de concientizar a la ciudadanía, sobre todo a los reporteros, y explicó las modalidades que se llevaron a cabo hoy en la mañana.

“El Mapatón es una actividad nacional, nace con motivo del Día Internacional del Peatón, que es el 17 de agosto, pero ahorita la hicimos conjunto, nos invitó Mapasin para culminar esta actividad que tenía con ustedes, para sensibilizar a los reporteros”, compartió.

“Vamos a evaluar personas en carriola, personas en silla de ruedas, una persona invidente, una persona con caminadora. El recorrido es de aproximadamente de mil 200 metros, esa es la intención, evaluar y que sepamos las condiciones que tenemos de caminabilidad y seguridad en las calles de la ciudad”, agregó.

La salida inició por la Calle Ignacio Zaragoza, luego por la Juan Carrasco y siguió por el Paseo Niños Héroes hasta llegar a la Calle Teófilo Noris e ir de regreso a la salida por la Zaragoza.

La arquitecto señaló que actualmente no hay mucha conciencia hacia el peatón por parte de las autoridades ni de los conductores, y ejemplos como el quitar el paso peatonal del Paseo Niños Héroes a la altura del Parque Acuático es la prueba de ello.

“Ha sido todo un rollo lo de los pasos peatonales, si una persona se merece cruzar segura, se merece ese espacio, porque es una vida... no quieren tener obstáculos, dicen que les hagan un puente peatonal, un puente peatonal es infraestructura para darle prioridad al vehículo, para que no tenga obstáculos al conducir, cuando las condiciones son muy diferentes”, manifestó.

Al evento de sorpresa llegó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, quien se subió a una silla de ruedas y comprobó lo complicado que es la movilidad para las personas con discapacidad en la capital del Estado.

El primer Edil condujo la silla desde la Carrasco hasta el Paseo Niños Héroes, al llegar a esa vialidad, pudo constatar que es imposible que alguien con discapacidad pueda transitar en las condiciones en la que se encuentra la infraestructura en Culiacán.

“Es tortuoso, yo lo aguanté porque tengo la fuerza para recorrerlo, pero creo que otro igual no lo hubiera recorrido, es muy cansado. Claro, el discapacitado o que no tiene facultades iguales, creo que aguanta más porque ya está impuesto, tiene su ejercicio pero no es justificante para seguir haciendo las cosas mal”, mencionó.