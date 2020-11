Dengue en Escuinapa es prioridad en agenda de salud estatal

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Municipio tiene el primer lugar en casos de dengue en el estado, informó el director de Prevención y Promoción de la Salud del Estado, Cristhian Aldo Muñoz Madrid.

“El dengue colocan a Escuinapa en el número uno del estado de Sinaloa, con 169 casos hasta hoy”, dijo el funcionario estatal.

Al acudir al municipio para reunirse con el Alcalde Emmett Soto Grave, dijo que el tema del dengue es prioritario en la agenda de salud debido a la situación.

Desde hace tres semanas, informó, no se han tenido casos positivos a la enfermedad, pero sí se tienen estos 169 casos, de los cuales dos decesos de menores están dictaminados en espera de que se determine si se trataba de dengue grave.

Mazatlán tiene 117 casos por lo que se coloca en segundo lugar, detrás están Culiacán y Guamúchil, con menos casos que los dos primeros municipios, manifestó.

Al ser nombrado de manera reciente director de Prevención y Promoción de la Salud, acudió al municipio para iniciar labores de coordinación con el Ayuntamiento.

Dijo esperar tener coordinación y colaboración para acciones preventivas en pro de la salud en materia de dengue, manifestó el funcionario.

“Le vamos a plantear al Alcalde 30 días de activismo a partir del 20 de noviembre para intensificar algunas acciones en apoyo a las áreas operativas”, dijo.

En estos días de activismo esperan que se involucre la sociedad y las asociaciones civiles en apoyo, lo que esperan es que el Municipio apoye más en acciones del área operativa, dar un poco más de combustible y sensibilizar a la población.

“El activismo es intensificarlo, es decir, darles más apoyo en las actividades que realicen, sumar a la ciudadanía, sumar a las asociaciones civiles, que ayuden a eliminar este tema del dengue”, dijo.

El funcionario explicó que no es que se tengan otros serotipos de dengue en el municipio, lo que ha causado decesos o que se tengan más casos, el hecho tiene que ver con criaderos que posiblemente no habían sido eliminados y en que la población a veces no acude a las instituciones de salud, para que sean revisados, debido al temor por Covid-19.

“El dengue es prevenible, limpiando casas, abriendo ventanas, es tratable cuando hay reposos, medicamento como el paracetamol y la vigilancia de la persona que se pueda dar en un centro de salud, en clínicas del IMSS, ISSSTE”, dijo.

A veces esperan que sus pacientes estén más graves o complicados para acudir a recibir atención médica, cuando se puede dar el medicamento en consultas sencillas, donde solo se recomienda para enfrentar el dengue, reposo y paracetamol.