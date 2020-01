Denise Dresser encara a AMLO en la 'maÃ±anera'; lo cuestiona por acoso judicial a periodistas [VIDEO]

Denise Dresser encara a AMLO en la 'mañanera'; lo cuestiona por acoso judicial a periodistas [VIDEO]

La politóloga y columnista obtiene el compromiso del Presidente de no pasar iniciativas en las que se criminalice el ejercicio periodístico

29/01/2020 | 08:17 AM

La académica, politóloga y escritora Denise Dresser asistió este miércoles 29 de enero a la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, donde cuestionó al mandatario nacional por el acoso a periodistas, mismos que son perseguidos por escribir o dar su opinión contra gobernantes.

"Estoy aquí por Sergio Aguayo [Quesada], un hombre acosado judicialmente por el exgobernador priísta Humberto Moreira [Valdés]", caso en el que la profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) dijo "se juega la libertad de opinar de todos", ya que "un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica".

"Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de República [FGR], donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas", mencionó la columnista de la revista Proceso y editorialista del periódico Reforma.

"¿Usted aquí frente a nosotros, frente al país se compromete a que su Gobierno, su partido [Morena], su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodista y perseguir a personas que no piensa como usted?", cuestionó Dresser Guerra.

"¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna?, señaló la panelista del programa 'Es la hora de opinar' que se transmite en la cadena Foro TV.

Desde Palacio Nacional, Dresser Guerra hizo alusión a los borradores filtrados de una serie de supuestas reformas, los cuales contenían regresiones en derechos humanos; por ejemplo, tipificar nuevamente la difamación como un delito, lo cual se prestaría a la persecución de periodistas.

"Lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores", respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal. "No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su Gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente", replicó Dresser Guerra.

"Para empezar lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma. El fiscal general en el caso de que sea cierto, es autónomo, creo que eso sí lo sabes, y ya no es el tiempo de antes de la simulación", aseguró el político tabasqueño.

"Yo no estoy estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, yo doy la cara, tengo diferencias con el conservadurismo", continuó el mandatario nacional. "Pero reitero la pregunta, ¿usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas?", enfatizó la academica, de 57 años de edad.

"Claro que sí, por convicción, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponden al presidente y a los legisladores [...] Vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie, no lo hemos hecho", dijo el presidente.

"En el caso de Moreira, del PRI [Partido Revolucionario Institucional], [Felipe] Calderón [Hinojosa] del PAN [Partido Acción Nacional], nada más voy a dar un dato, quien exonera a Moreira es Calderón. Lo hace la Procuraduría [General de la República, PGR]", reviró López Obrador a Dresser Guerra.

La académica y escritora, quien dijo estar orgullosa de publicar su opinión en Reforma y Proceso, advirtió que regresará el próximo 1 de febrero si el fiscal Alejandro Gertz Manero presenta reformas al sistema judicial que atenten contra las libertades de los periodistas.

Dresser Guerra también le pidió al presidente López Obrador que le diga a los funcionarios de su Gobierno, que no calumnien a periodistas, sobre todo a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

La funcionaria federal ha recurrido a su cuenta de la red social Twitter, para descalificar a la politóloga y al académico Aguayo Quesada, en respuesta a las críticas que ambos han hecho de la resolución que exonera al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de cualquier irregularidad administrativa por no declarar los bienes familiares y de su pareja sentimental en su declaración patrimonial.