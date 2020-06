Dennis Rodman cuenta su historia en Rodman: For Better or Worse

MADRID._ En una de sus artimañas más lúcidas, Rodman: Para lo bueno y para lo malo (Rodman: For Better or Worse, Todd Kapostasy, 2019) sintetiza el “día de la marmota de partidos y fiestas” del ala pivot en su etapa de tres años en los Chicago Bulls en una suerte de bucle secuencial donde los espacios clave de su personalidad -el dormitorio, el gimnasio, los pubs- se sintetizan en un único universo casi surreal.

El fragmento en cuestión concuerda en coordenadas con lo que proponía el videoclip que Megaforce firmó para Pursuit of Happiness de Kid Cudi, donde el rapero exponía su exasperación por verse incapaz para escapar de su propia rutina destructiva. Lo cierto es que el documental que, enmarcado dentro de la serie 30 for 30 de ESPN, se dedica al iconoclasta “Bad Boy”, por encima de los delirios y agravios, narra eso mismo: una búsqueda de la felicidad que parece cada vez más lejana.

Tratando de igualar en heterodoxia a su objeto de estudio, demuestra una falta de respeto refrescante sobre la imagen de lo real desde su prólogo, configurado como una parodia de las vertientes poéticas de este género de no ficción: sobre las imágenes de unas olas rompiendo, metáfora pueril de la naturaleza fragosa de Rodman, se sobreimpresiona una cita de una estrofa de tintes religiosos con autoría incorrecta (se trata de los primeros versos de The Gospel of St Jude de OMD), antes de que el narrador (un resabiado Jamie Foxx, productor a la postre), manda a freír espárragos la solemnidad ordenando cortar e introducir la secuencia de créditos. Pese a estas excentricidades, la estructura narrativa se rige por una cronología lineal férrea, lejos de las fintas continuas hacia delante y atrás de de El último baile (The Last Dance, Jason Hehir, 2020).

"I thought it was the greatest achievement in the world. ... I didn't know you weren't supposed to cry."

In a time when athletes were supposed to be tough, Dennis Rodman openly shared his emotions after being named Defensive Player of the Year. pic.twitter.com/xwt2oEpGZP