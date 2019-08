Denuncia columnista de Noroeste ataques de 'cuenistas'

Ernesto Hernández Norzagaray

MAZATLÁN.- Ernesto Hernández Norzagaray, columnista de Noroeste e investigador de la UAS, denunció públicamente ser víctima de ataques por parte de “cuenistas”, personas cercanas a Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense y ex rector de la Casa Rosalina.

Los ataques se disparan desde cuentas de facebook, como Gremio, Sinaloa News y Mujeres por Sinaloa, entre otros, donde se trata de desprestigiar en distintas publicaciones al politólogo e investigador, calificándolo de “pseudo periodista” y tener “enanismo mental”.

Dos fines de semana atrás, Hernández Norzagaray escribió en su columna, en este diario, sobre el estado de salud del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y un posible escenario para el PAS.

“No es la primera vez que me pasa después de la publicación de un artículo. Es un ataque acusándome de seudo periodista, incluso me acusan que estuve vinculado a Juan Millán, Jesús Aguilar Padilla, fueron al Registro de la Propiedad y dicen que los bienes que yo tengo son gracias a ese vínculo que he tenido. Yo no tengo ningún vínculo con ellos, de trabajo ni de nada”, dijo.

“Es una campaña que ya tiene años, saco un artículo y brincan, por una parte está Cuén y por otra la gente que él maneja para golpear a los críticos, ese es el tema. Siempre que escribo algo inmediatamente ellos reaccionan, no respetan la libertan de opinión, a todo el que opina inmediatamente lo atacan, todos esos membretes son de Cuén”.

Hernández Norzagaray también ha denunciado el control de Cuén Ojeda sobre la UAS.

Noroeste pidió una entrevista con el presidente del PAS, pero no hubo respuesta.

