Denuncia de aguas negras en el Estero de Urías, en Mazatlán, llega a la Presidencia de la República

Investigarán la denuncia Semarnat y Profepa, también tiene conocimiento Greenpeace, dicen ciudadanos

Belizario Reyes

Ante la Presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador fue denunciado el presunto vertimiento de aguas negras sin tratar, de una Planta de Tratamiento de la Jumapam al Estero de Urías.

De los hechos también ya se hizo del conocimiento a la agrupación ambientalista internacional Greenpeace Capítulo México, informó el representante de los vecinos afectados, Antonio Zambrano Osuna.

"Mi presencia aquí representa a la de cientos de vecinos que están en la misma situación, sufriendo por las aguas negras que el Municipio no ha detenido, acabo de regresar de la Ciudad de México, me acabo de entrevistar con el mismo Presidente Andres Manuel López Obrador, quien me ha canalizado a través de la directora de Atención Ciudadana", añadió Zambrado Osuna en conferencia de prensa.

Tras agradecer al director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, por su atención, dijo que a esta persona se le hizo hincapié de la situación que prevalece en las colonias Rafael Buelna, Francisco I. Madero, Quinta Chapalita, entre otras.

"Estamos padeciendo por las descargas de aguas negras de una Planta Tratadora que de manera inhumana las está vertiendo crudas al estero (de Urías)", recalcó el denunciante.

"Decirles a ustedes que he sentido un malestar de parte del Presidente de la República hacia El Químico Luis Guillermo Benítez Torres (Alcalde de Mazatlán), un malestar muy marcado de parte de él y de parte de todo el equipo de trabajo de él, donde le he externado de manera personal la forma en cómo ha tratado a toda la gente de las colonias de aquí de Mazatlán que nos ha tenido en el olvido".

Recalcó que el Presidente Municipal se ha olvidado y tiene en el rezago a la gente de las colonias, porque se ha preocupado únicamente por las obras faraónicas, como el malecón y las avenidas, aunque dijo que no está en contra de esas obras, sino a favor, porque detonan el desarrollo de la ciudad.

Mostrando el oficio de recepción de la directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, dijo que se da instrucciones por parte del Presidente de la República para ser el enlace directo de lo que está sucediendo con las colonias de Mazatlán.

"Él tiene ya la información y es un gran gusto saberlo porque de alguna manera hemos estado apáticos con su Gobierno, pero esta vez le voy a dar mi voto de confianza y voy a pensar que nos va a resolver el problema", continuó el denunciante.

Precisó que en su viaje el lunes a la Ciudad de México también habló con el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, y de esa instancia trajeron los oficios donde el Ayuntamiento siempre ha externado que las aguas de la Planta Tratadora de Urías están tratadas, pero realmente no es así.

"Y le llevamos un estudio de análisis de agua que fue hecho por un laboratorio que se dedica a eso y que tiene alta especificación internacional, como es Laquin, donde claramente dice la norma que las heces fecales que se pueden diluir directamente al mar es de mil a 2 mil la más alta por cada 100 mililitros, y nosotros estamos teniendo 93 mil puntos de heces fecales al agua", subrayó Zambrano.

"Haz de cuenta que del wc bajan y allá va directamente, todo por el ahorro que ellos están tratando de no sé a dónde está llevando ese dinero, es verdad que la planta ya tiene tiempo pero los gobiernos anteriores por lo menos la trataban y tratar el agua cuesta dinero, ese dinero se lo están ahorrando ellos, no sé a qué bolsa se estará yendo ese dinero, pero el agua se está yendo directa sin ningún tratamiento".

Subrayó que ya que se reanuden las actividades en los tribunales se presentarán las denuncias formales contra la actual administración municipal hasta que el Alcalde les haga caso, pues es inhumano lo que está haciendo, pues ni el oficio que se le envió a Benítez Torres lo había visto dicho funcionario.

El oficio que se le llevó al gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Ismael Tiznado Ontiveros, no lo quiso sellar de recibido por estar cerrado en que las cosas están bien, continuó.

Subrayó que en el caso de la Dirección de Ecología, está de florero, de ornato, porque no interviene porque ahí se hace lo que diga El Químico Benítez Torres, quien concentra todo.

"Se va hacer una investigación profunda a través de Conagua (Comisión Nacional del Agua), de Profepa México (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) porque sepan ustedes que nosotros hicimos llegar a la Profepa (delegación Mazatlán) con la firma de cientos de vecinos y no nos atendió", recalcó.

Además dijo que es una incongruencia que se pretenda instalar una nueva Planta Tratadora en la Colonia Urías para sustituir a la actual Planta Tratadora del Crestón, pues toda el agua residual que se arroja actualmente de la actual Planta Tratadora de Urías sale por el mismo canal de navegación hacia el mar.

Lo único que se estaría haciendo es quitar la planta de El Crestón para llevar el problema a los vecinos de las colonias aledañas al Estero de Urías, que ya están padeciendo la contaminación ambiental que les genera la planta.