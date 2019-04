ACUSACIÓN

Denuncia joven acoso sexual; en Sinaloa no hay castigo, dice

Pese a que acudió a la Fiscalía General del Estado y luego a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, no salió con una esperanza de castigo para el joven al que señaló como responsable de acoso digital.

José Abraham Sanz

Una joven sinaloense acusó que la autoridad en Culiacán y en Sinaloa no tiene cómo castigar a usuarios de la redes sociales que desde lo digital, intentan cortejar, acosan y envían fotos de sus partes íntimas, sin petición previa.

Noroeste pudo charlar con la joven actriz de 30 años con la promesa de no revelar su identidad.

Relató paso a paso, cómo lo denunció en redes sociales, la manera en que se ha sentido dos veces víctima: primero por la situación por la que tuvo que atravesar, y luego porque descubrió que no existe una figura legal para sancionar al señalado como responsable.

El martes por la mañana, la joven actriz de teatro se percató de que esta persona le envió un mensaje instantáneo con fotos de un pene.

"Me agregó hace como dos meses y como vi que trabajaba o trabaja en el Gobierno del Estado, dije 'ha de querer comunicarse conmigo para algún trabajo', yo me dedico a la cultura... además mi pareja lo tiene agregado, 'vamos a ver qué rollo' y lo acepté", dijo en entrevista a Noroeste.

Conforme pasaron los días, la chica de 30 años, dijo que recibió mensajes con saludos, otros con preguntas sobre su profesión, pero sin hacer una petición en específico sobre el por qué la agregó a la red social Facebook.

Los mensajes fueron subiendo de tono, recalca la joven. Ella no respondió ninguno.

Desde "hola, guapa", "hola, linda", hasta "me gustaría conocerte".

Ella se negó a contestar y decidió dejar pasar el incidente como muchos otros le han pasado, recordó.

"...Pero antier me mandó esa imagen, una fotografía de su pene", explicó.

Su primera reacción, relató, es que el hecho le causó mucha indignación y pensó en responderle, sin embargo prefirió hacer la denuncia antes las autoridades.

En la Fiscalía la recepcionista le dijo que en su caso, ellos no podían ayudarla. A no ser que ella hubiera enviado fotografías suyas desnuda y que el joven señalado las hubiera difundido.

"Si él no tiene fotos tuyas desnuda no es aquí", recordó que le dijo la funcionaria.

"No, no lo conozco, él fue el que se exhibió, él me mostró su miembro, no sé (si sea de él), me envió una foto con un pene... no, aquí no se pueden ver esas cosas".

La recepcionista de la Fiscalía la envió a la SSPyTM, en donde la atendió una mediadora social.

La funcionaria le cuestionó si el joven era algo suyo.

Luego le sugirió que investigara su dirección o su número telefónico, que luego regresara a la SSP para informarle, ahí le redactarían un citatoria que la propia víctima tendría que llevarle al agresor.

"¿Cómo? ¿Yo tengo que ir a darle el citatorio a él?, y me dijo que sí", relató.

La joven reclamó a la funcionaria y le señaló que la estaba orillando a pasar por una situación de riesgo.

"Es que así se hace, así es", le respondió.

La única solución a su conflicto, según contó la joven actriz, es que haya un diálogo, una disculpa y la promesa de que no se volverá a repetir.

"Yo quiero saber qué consecuencia penal va a tener el agresor, para que sea un castigo ejemplar y que estas cosa no se repitan", cuestionó, sin embargo la respuesta fue: no, no va a tener ninguna.

La culiacanense reflexiona y asegura que no continuará con la investigación, pues no tiene caso llegar a un diálogo.

Como víctima, de esta situación que para muchos puede ser algo normal, explica haber sentido mucho enojo e impotencia por el hecho de que no pueda haber un castigo.

"Me sentí impotente, molesta, muy indignada, y me di cuenta de lo obsoleto, de lo desorganizado y machista que está el sistema de seguridad, me sentí muy vulnerable", dijo.

"Apenas salí de ahí y me pueden hacer lo que sea... porque (la funcionaria) me dijo que apenas que me extorsionen, que me secuestren o me violen ya se toman una acción", señaló.

"Quiero que la sociedad se dé cuenta cómo está nuestro sistema de justicia, nuestras leyes, nuevo sistema de seguridad, falta tener más concepción, de esto del acoso cibernético", mencionó.

Después de cerciorarse de la realidad, la vunerabilidad para las mujeres y también los hombres que sufren acoso, la joven espera que con esta denuncia se empiecen a tomar cartas en el asunto.

"Que empiecen a legislar que es lo que ahora estoy buscando, sentí mucha vulnerabilidad, entonces hacen falta leyes para esto, que se visibilice para que la sociedad en conjunto pensemos y todos hacer presión para lograr un cambio en la actitud también de quiénes dan este servicio, quienes aplican las leyes y también de las leyes", exhortó.

"También es un problema de cultura, del machismo, de la falta de cultura de denuncia, porque también cualquier tipo de proceso de denuncia es largo, tedioso, a veces inútil", comentó.

- ¿Cree usted que este tipo de actos provocan que la violencia hacia las mujeres suban de nivel?

Sí, esas pequeñas o que se consideran pequeñas acciones, como coqueteos, no nomás en lo virtual, sino también en la vía pública, que pasas, hay miradas así con una carga obscena vulneran a la mujer, las hacen sentir vulnerables. Lo común es que la mujer se sienta como vulnerable y ya es algo normalizado, se considera que si a una mujer le haces esto no va a haber consecuencias. En sí, la impunidad impera en nuestra sociedad y estamos buscando en conjunto cambiarla.

Joven denunciante