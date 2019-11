Denuncia madre de familia irregularidades en la investigación de asesinato de su hijo

Una madre de familia se manifestó afuera de catedral, para exigir justicia por su hijo asesinado en 2017; denunció que las investigaciones no han avanzado para esclarecer el caso

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Una madre de familia se manifestó afuera de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, para denunciar irregularidades y retraso en la investigación del asesinato de su hijo.

Solamente acompañada con una manta que colgó de una macetera que da vista a la avenida Álvaro Obregón, Claudia Moreno exigió justicia por su hijo Irving, que fue asesinado el 16 de junio del 2017 en la colonia Chapultepec.

Claudia señaló que desde el inicio de la integración de la carpeta de investigación ha sido irregular la actuación de las autoridades judiciales.

“En todo momento se cometió un atropello, una negligencia, de todo lo que es investigación”, expuso.

Después del arranque de la investigación acudió con regularidad al ministerio público e incluso aportó información para la carpeta sobre los últimos lugares que visitó su hijo, quien tenía 22 años de edad cuando fue asesinado.

“Siempre estuve dándoles toda la información al ministerio público y policía de investigación y no quisieron ir”, lamentó.

Además detectó inconsistencias en la investigación durante las entrevistas que ha realizado el ministerio público y las pruebas del caso, denunció.

“Un año que yo estuve yendo tan seguido, no pusieron ni una letra en el expediente, hasta después de un año que me cambiaron de policía; medio que hacen y no hacen las cosas porque hasta ahorita no quieren hacer nada”, expuso.

Claudia hizo un llamado a las autoridades para hacerle justicia a su hijo.