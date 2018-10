Denuncia por fraude fiscal contra Karime Macías lleva 2 años sin avance porque Hacienda no procede: PGR

La Procuraduría dice que no procederá contra la esposa de Javier Duarte por otros desvíos porque ella “no era funcionaria”. Sostiene que el trámite de extradición avanza.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que desde hace dos años cuenta con una denuncia por posible defraudación fiscal en contra de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, sin embargo, la misma no ha podido avanzar porque, por ley, se requiere una querella de la Secretaría de Hacienda (SHCP), lo que hasta ahora no ha ocurrido.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vázquez, explicó que dicha denuncia fue presentada por el hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez, pero por un tema de procedimiento, al tratarse de un delito fiscal, se requiere la querella formal de Hacienda.

“Hay un hecho denunciado por el hoy gobernador de Veracruz, se le dio vista al ente facultado para formular querella por delito fiscal (la SHCP), y a la fecha no tenemos respuesta”, señaló.

El subprocurador dijo que desconoce el motivo por el cual Hacienda no ha procedido. Explicó que es posible que ellos continúen realizando su proceso administrativo para verificar la denuncia, pero lo que es un hecho es que no se ha formalizado la misma ante el Ministerio Público de la Federación.

En tanto, autoridades en Veracruz confirmaron a Animal Político que, en efecto, en abril de 2016 presentaron ante el Servicio de Administración Tributaria SAT un paquete de denuncias por posible evasión fiscal que involucraba a Karime Macías, a Javier Duarte, y a miembros de su familia, por un monto superior a los tres mil millones de pesos.

El caso fue atraído por la PGR. En meses posteriores trascendió que Hacienda había practicado varias auditorías a Karime Macías, a sus padres, y a otros integrantes de la familia. No obstante, de acuerdo con lo revelado hoy por la PGR, lo anterior no ha dado pie todavía a ninguna querella.

Se salva por no ser funcionaria

El pasado 28 de septiembre Animal Político publicó que, según la confesión del extesorero de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá, era Karime Macías quien decidía los pagos con recursos públicos a empresas fantasma, entre otras operaciones irregulares. Ello se sumaba a otros testigos que también la han señalado a ella como cabeza en los desvíos de recursos.

Sin embargo, el subprocurador de PGR, Felipe Muñoz, dijo que no se procederá en su contra por esos testimonios, dado que ella no era servidora pública y por tanto no tenía responsabilidad sobre el manejo del dinero del erario.

Cuando se le cuestiono el motivo por el cuál sí se había procedió en este caso en contra de personas que no eran funcionarios, como por ejemplo el empresario Moisés Mansur, quien tiene una orden de aprehensión en su contra, el funcionario dijo que es porque la responsabilidad de Macías no se ha podido acreditar a nivel federal.

“El estado de Veracruz está trabajando en esos temas. De nuestra parte los particulares a los que acusamos tuvieron un grado de participación que pudimos acreditar como al contador, o al que tenía la empresa equis. En este caso Karime era la esposa, y si bien se dice que era la que incitaba eso no se puede acreditar”, dijo.

El funcionario de PGR también confirmó que a Karime Macías nunca se le ha citado a declarar ante el Ministerio Público Federal.

Extradición, en fase inicial

Funcionarios de la PGR indicaron que, a solicitud de la Fiscalía de Veracruz, se continúa trabajando en el tema de la extradición de Karime Macías. Esto luego de que dicha Fiscalía obtuviera de un juez local una orden de aprehensión contra la esposa de Duarte, por posibles pagos del DIF Estatal, que ella encabezaba, a empresas fantasma.

Como es públicamente conocido, Macías se encuentra desde el año pasado viviendo junto con sus hijos y una hermana en Londres.

Lo que indicaron en la PGR es que hubo un trabajo intenso de traducción de varios documentos que se presentarán al gobierno británico, y que el mes pasado (septiembre) ya se proporcionó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que deberá continuar con dicho trámite.