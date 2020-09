Denuncia PRI altos cobros de CFE en Sinaloa; Morena responde que tarifas no han aumentado

Cecilia Moreno Romero, diputada del PRI, denunció el elevado cobro de electricidad en la entidad, señalando a la CFE y al Gobierno de abandono; mientras que el grupo parlamentario de Morena rechazó que hubiera altas tarifas y defendió el trabajo que se ha hecho en la materia

América Armenta

Cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad denunció la legisladora del PRI, Cecilia Moreno Romero, reiterando la demanda de la tarifa 1F en Sinaloa para apoyar la economía familiar, que se ha solicitado por años; pero integrantes del grupo parlamentario de Morena rechazaron que se hayan aumentado las tarifas y expusieron trabajo en materia de electricidad.

“Queremos denunciar públicamente que los últimos cobros de la Comisión Federal de Electricidad son realmente exorbitantes y se han convertido en un verdadero drama para las familias sinaloenses más desprotegidas, que se enfrentan al dilema de comer o pagar el recibo de la energía eléctrica”, informó Moreno Romero.

La priista hizo hincapié que ahora más que antes la bancada del PRI solicita que haya una tarifa justa, posicionándose contra los cobros excesivos y desmesurados, que afectan a familias y negocios que estuvieron cerrados durante varios meses.

Moreno Romero expuso que hay empresarios a quienes teniendo cerradas las empresas en la emergencia sanitaria se les cobraron 11 mil pesos de electricidad y familias que sin tener el servicio de aire acondicionado todo el día han tenido que pagar 4 mil pesos.

“Hoy queremos reiterar la demanda muy sentida de los sinaloenses, que ha levantado el Partido Revolucionario Institucional, y que ha sido también la demanda del Partido Sinaloense, y que ha hecho posible que en la entidad se forme el Frente Sinaloense contra las Altas Tarifas Eléctricas, para luchar por el establecimiento de la tarifa 1-F para todo el estado”, refirió.

La legisladora consideró a la CFE con una empresa sin sensibilidad, que ha mostrado cerrazón y desprecio a su demanda, aun cuando la emergencia sanitaria apremió a que las familias se quedaran en casa todo el día para evitar contagiarse, haciendo más uso de aparatos eléctricos.

“Nada de eso ha importado a la Comisión Federal de Electricidad, no les importa que muchos, miles de trabajadores se hayan quedado sin empleo y no cuenten con ingresos, esa tragedia no ha interesado a esta empresa del gobierno federal, ellos están en lo suyo, que es cobrar, y parafraseando al Presidente de la República, parece que las facturas están cuchareadas”, dijo Moreno Romero.

En defensa

Integrantes de la bancada de Morena respondieron a la legisladora Cecilia Moreno Romero, argumentando que no ha habido un aumento en las tarifas eléctricas y que el PRI perpetuó durante los años que estuvo en el Gobierno el alto cobro por el servicio de electricidad.

La diputada Emilia Guerra Mena dijo que de las tarifas eléctricas ni Enrique Peña Nieto ni el PRI se acordaron de bajarlas, por lo que no encontró congruente que ahora sea el PRI el que demande cambios en asuntos energéticos.

“Reclamándole a un gobierno por el desastre que ellos mismos provocaron por más de 80 años en el Gobierno. La Reforma Energética para mejorar los precios de la luz, fue el compromiso 122 que hizo en campaña Enrique Peña Nieto, lo firmó ante notario público, pero el PRI prefiere fingir amnesia, a buscar al notario para borrar el compromiso, al menos, aunque mejor debería pedirle cuentas a Peña Nieto”, destacó la legisladora.

Guerra Mena dijo que con el confinamiento y el aumento del uso de energía en los hogares, la CFE dio facilidades para pagar, como prórrogas de 60 días.

También el legislador Florentino Vizcarra Flores respondió a Moreno Romero, ya que consideró que es producto del pasado Gobierno federal lo que ahora el PRI reclama, como gasolinazos, los cuales el diputado dijo que lo quieren limpiar ahora.

Moreno Romero lamentó que los temas que tenían cuando Morena era oposición, ahora los justifiquen y dijo que el PRI ya pagó por los errores del pasado, pues perdieron la presidencia del país.