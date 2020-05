Denuncia Sabuesos Guerreras que les derribaron un dron a balazos

A través de sus redes sociales, el colectivo detalló que en la jornada del miércoles se encontraba cerca de una laguna cuando la herramienta se perdió

José Abraham Sanz

28/05/2020 | 10:47 AM

Sabuesos Guerreras, un grupo de personas con familiares desaparecidos, denunció a través de sus redes sociales que un dron que utilizaban para realizar sus búsquedas fue derribado a balazos.

A través de sus redes sociales, detallaron que en la jornada del miércoles se encontraban cerca de una laguna cuando decidieron utilizar la herramienta y luego la perdieron.

"Ayer -miércoles- día de búsqueda sin saber qué nos pasaría salimos como siempre a buscar a nuestros tesoros al estar cerca de la laguna subimos el dron para inspeccionar el área. Todo iba de maravilla hasta que escuchamos algo, un disparo, y zas, nuestro dron cayó al agua. No andaba alto, andaba a una altura de más o menos una casa y pues si nos lo tumbaron, ya no pudimos recuperarlo, solo explorábamos el área para seguir buscando, sin querer incomodamos a alguien y al menos no nos dispararon a nosotros", publicó Sabuesos en una de sus cuentas de redes sociales.

"Lo buscamos un ratito pero tuvimos que salir de ahí. No dimos parte a las autoridades ¿Para qué? Si no harán nada, ni modo volveremos a comprar otro, sí señor".