Denuncia Síndica Procuradora al Alcalde de Ahome por amenazas

Una serie de desencuentros entre quienes fueron fórmula de Morena-PT-PES desemboca en una querella de Angelina Valenzuela contra Billy Chapman

Noroeste / Redacción

LOS MOCHIS.- Angelina Valenzuela Benites, Síndica Procuradora de Ahome, denunció penalmente el pasado lunes 26 de noviembre al Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, por el delito de amenazas y lo que resulte.

La denuncia de la represente popular la presentó ante una agente del Ministerio Público y en ella narra una serie de acontecimientos y desencuentros con quien fue su compañero de fórmula en la elección que la coalición Morena-PT-PES ganó el 1 de julio.

En la narrativa de los hechos plasmada en la querella declaró que el 1 de noviembre, después de la sesión de Cabildo en la que quedó instalado el Ayuntamiento para el periodo 2018-2021, decidió hablar con Chapman Moreno, quien hasta entonces la había ignorado, para tratar el tema del titular del Órgano Interno de Control, Pavel Roberto Castro Félix, a quien le había solicitado la renuncia y se negó al decir que ya tenía un trato con el Alcalde para continuar en el cargo que venía desempeñando desde la pasada administración.

“El día 1 de noviembre citó en su casa a las 20:00 horas, me hice acompañar por Luis Alberto Gil Ledesma, mi secretario particular, cuando llego a su domicilio llegó de igual manera el director de Seguridad Pública del Municipio de Ahome, Juan Francisco Fierro Gaxiola, nombrado por el Presidente Municipal, con un despliegue de policías armados, y de inmediato llegó él, acompañado del Tesorero Municipal, de nombre José Jaime Beltrán Armenta, y su Secretario del Ayuntamiento, Andrés Estrada Orozco”, contó.

Valenzuela Benites agregó que Chapman Moreno la hizo pasar a su sala de juntas en la segunda planta de la casa y ya en la reunión le dijo que él era el jefe politíco, jurídico y la cabeza de todo, y que en el Municipio se iba a hacer lo que él mandara.

“Le toma la palabra el Tesorero Municipal y me dice que él (Chapman) me puso, yo le hice una democión de su comentario diciéndole que no fue así, que yo entré por el partido Morena y que las reglas eran que si el candidato a la Presidencia era del PT, la Síndica correspondía a Morena”, narró.

Fue en ese momento cuando le dijo al Alcalde que necesitaba que renunciara el titular del Órgano Interno de Control, pero le respondió que no lo haría porque ya había negociaciones, a pesar de que esa figura es parte de la estructura de la Sindicatura de Procuración.

“Me volvió a manifestar que él mandaba y que si seguía me atuviera a las consecuencias, ‘llévate de tarea mis palabras en tu cabeza, yo soy quien tiene el poder, quien manda en el Municipio y si no caminas pues atente que algo malo te pueda pasar a ti o algún miembro de tu familia, recuerda que tienes esposo e hijos’”, declaró la Síndica Procuradora.

Incluso, agregó, el jefe de la Policía Municipal la miró en ese momento y asintió con la cabeza, respaldando las amenazas de Chapman Moreno, para intimidarla.

Después de esa reunión celebrada en apenas el primer día de la administración municipal la han estado intimidando, ya que le han puesto vehículos afuera de su casa para vigilarla y la siguen a los lugares a donde se mueve.

Solicita seguridad de la Policía Estatal

Dentro de la denuncia presentada ante una agente del Ministerio Público, Angelina Valenzuela Benites, Síndico Procuradora de Ahome, solicitó medidas de seguridad, ante el temor que tiene de ser agredida.

“Hasta el día de hoy vivo con la inseguridad y preocupación que nos pueda suceder algo, por lo que solicito que se investigue y se me otorgue seguridad policiaca personal, pero de la Policía del Estado, no del Municipio”, solicitó.

A raíz de esta denuncia Noroeste contactó a la funcionaria municipal en busca de una entrevista, sin embargo, dijo que por el momento no hará declaraciones ante los medios de comunicación.

‘Voy a contestar ante la autoridad competente’

Al buscar Noroeste la réplica del Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno sobre la denuncia que presentó Angelina Valenzuela Benites, dijo vía mensajes que primero contestará a la autoridad competente.

Al solicitarle una entrevista telefónica, Billy Chapman respondió que pronto habrá de comunicarse con el pueblo de Ahome a través de un medio de comunicación.