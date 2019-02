Denuncian a acosador recurrente de la UAS, en CuliacÃ¡n

Denuncian a acosador recurrente de la UAS, en Culiacán

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Una alumna denunció en redes sociales a un acosador de jóvenes estudiantes de la UAS en los baños de la facultad de Ciencias Químico Biológicas, popularmente conocida como QFB.

La joven, entrevistada por Noroeste y quien pidió por seguridad no revelar su nombre, señaló que según reportes de otras estudiantes de la UAS, este sujeto sería el mismo que hizo algo similar en la Facultad de Estudios Internacionales el año pasado, por lo cual sólo estuvo retenido 30 horas.

Fue el sábado 23 de este mes, poco después de las 14:30 horas, cuando ella se encontraba dentro los sanitarios, ubicados en la entrada de la facultad de QFB antes del auditorio, en Ciudad Universitaria; acaban de salir dos chicas que se encontraban al interior cuando escuchó que alguien más ingresó.

Al principio sólo notó que esa persona portaba calzado grueso, pero aún así creyó que se trataba de otra joven que usaba ese tipo de zapatos o tal vez un conserje.

Sin embargo, le sorprendió notar claramente cómo esa persona buscaba asomarse hacia donde se encontraba por la parte de abajo que separa cada cubículo, con un celular en mano.

“Yo miré una mano abajo que se estaba asomando hacia mi baño como si una persona estuviera haciendo largartijas, se me hizo muy extraño y me quedé como alerta, pensé que algo se le cayó, que quiso recoger algo, quise pensar algo normal, pero a los dos segundos veo una persona que se estaba asomando literalmente hacia el baño y traía un objeto negro, un celular”, recordó.

Al ver que parecía intentar meterse hacia su cubículo de inmediato abrió la puerta y salió, esperando afuera y cuestionando qué buscaba la persona o si necesitaba ayuda, a lo cual no recibía respuestas.

Ella sacó su celular y grabó los zapatos gruesos para tener evidencias de que pudiera estar un hombre adentro, decidió simular que se iba para ver si salía y efectivamente pudo ver que quien salía era un hombre.

“Yo hice como que me iba, salió la persona entonces del baño y fue mi sorpresa cuando lo voy viendo, ¡adentro del baño un hombre!, medio joven, me entró mucho coraje y mucho miedo, le empecé a decir que si qué le pasaba, por qué estaba en el baño, sólo se reía y me decía: 'ah, sí, me equivoqué de baño, amiga, relájate, todas pasan por esto, tú no eres la primera', así, riéndose, burlándose”, refirió la joven afectada,

El coraje la hizo sacar de nuevo su teléfono y grabar al tipo para tener evidencia de quién era. Las imágenes las hizo circular en Twitter, y otras mujeres al verlas lo identificaron como el hombre que había hecho lo mismo en Estudios Internacionales en el año 2017 contra dos muchachas, pero esto le valió sólo un arresto de 30 horas por faltas al bando.

“Muchísimas chicas, yo creo que fácil 20 chicas, me han contado que han vivido la misma experiencia o peores a manos de este tipo, que les ha hablado, creo que tuvo intento de violación con dos chicas ya, que lo fueron y lo denunciaron y no le hicieron absolutamente nada”, lamentó la joven.

Afirmó que una de las jóvenes que la contactó le dijo que ese mismo día, a las 18:30 horas, el sujeto estuvo en Fórum y ahí en esos baños intentó hacer lo mismo.

Comentó que ya denunció el hecho a los directivos de QFB, quienes le prometieron que tomarían acciones, y ella junto con la muchacha que sufrió lo mismo ese día buscarán acudir al Ministerio Público para presentar una denuncia formal contra el sujeto.

“Eso es lo que hace él, ya sabe que nada lo va a detener, nadie lo detiene, nadie le ha hecho nada porque tiene mucho tiempo haciendo esto, eso me tiene como que muy asombrada porque ahí mismo en la facultad ha habido muchos casos -ocurridos- en ese baño y en baños de otras facultades dentro de CU, y nadie le ha hecho nada, nada más lo sacan, y él regresa, como ese día, y pues el miedo ahí queda, de que pueda volver”, subrayó.