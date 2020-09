Denuncian a dirigente sindical de Guasave ante la FGE por amenazas

Una agremiada del Stasag presentó la querella en contra de Alejandro Pimentel Medina, secretario general de esa misma organización

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Por el delito de amenazas, una agremiada del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave denunció ante la Fiscalía General del Estado a Alejandro Pimentel Medina, dirigente de dicha organización.

Quien presentó la querella en las oficinas que tiene la FGE en este municipio fue Esdraele Nebeneser Rodríguez García, empleada sindicalizada adscrita a la dirección de Obras Públicas.

“Por medio del presente escrito por así convenir mis intereses particulares y los de mi familia, vengo informando que el día de hoy; acudí a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acompañada de la licenciada en Derecho adscrita al instituto para la defensa de la mujer para denunciar formalmente al C. Alejandro Pimentel Medina, en virtud de las constantes acusaciones y amenazas que he recibido por parte de esta persona, lo que me ha generado un temor fundado así como justificado de las posibles acciones futuras en mi contra que podría llevar a cabo el individuo antes mencionado”, informó en un comunicado que compartió a medios de comunicación.

Aseguró que la situación por la que está pasando no es para nada fácil ni para ella ni para su familia.

El lunes, agremiados al Stasag enviaron una carta a los medios de comunicación para señalar presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Vivienda que cada quincena les descuentan vía nómina y que hasta febrero de este año iban a dar a una cuenta que maneja Pimentel Medina.