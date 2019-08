Denuncian abusos de camioneros; no hacen efectivo descuento a personas con discapacidad en CuliacÃ¡n

Denuncian abusos de camioneros; no hacen efectivo descuento a personas con discapacidad en Culiacán

Manuel, una persona con discapacidad visual denunció que es muy difícil que le hagan el descuento en la tarifa porque le ponen pretextos y muchas ocasiones las unidades traen apagados los lectores de tarjetas

Karen Bravo

Aunque uno de los logros presumidos por el Sistema DIF Sinaloa encabezado por Rosy Fuentes Chávez fue el otorgar tarjetas de discapacidad y con ellas descuentos en la tarifa de transporte urbano, los camioneros no lo hacen efectivo, esto por órdenes de los concesionarios, denunció Manuel que es uno de los afectados.

Manuel tiene discapacidad visual por glaucoma. Él cuenta con identificaciones emitidas por el Sistema Nacional DIF y por el DIF Sinaloa que acreditan su discapacidad, pero todos los días es una batalla por hacer efectivo su derecho en el transporte urbano.

“Yo ya estoy cansado que cualquier camión que agarro nomás no me la quieren aceptar, no quieren”, expuso el usuario.

La tarifa para personas con discapacidad es igual que la de los estudiantes, de 3.50 pesos, sin embargo no se las hacen efectiva y cuando es así, la condicionan pues sábados y domingos no quieren aceptar el descuento los camioneros, detalló Manuel.

“Yo quiero que se haga justicia, que se haga algo en la forma de que nos apoyen a nosotros”, comentó.

“Ellos me dicen 'yo te miro bien, no te falta un pie, no te falta una mano', sí, les digo, pero mi discapacidad es la vista y estoy operado de la columna, son dos discapacidades”, narró.

Manuel ha recurrido a denuncias con los inspectores de Vialidad y Transporte que encuentra en el centro de la ciudad, quienes solamente se limitan a fotografiar las identificaciones de él y decir que van a reportar el caso.

“No es que mi jefe no quiere (le dicen) que porque no, que los sábados y domingos no, a mí me dijeron en el CREE que son los 365 días al año que se tiene que respetar, 'no que el patrón no quiere, que no sé qué', bueno, ellos mientan muchas cosas”, señaló.

Él tiene que utilizar el transporte público para tomar sus terapias de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF, así como para acudir a sus clases de manualidades que vende y con eso subsistir.

“Yo ya estoy cansado, yo tengo dificultad de dinero, no tengo quien me apoye, yo apenas ando, apenas ando consiguiendo para el camión para ir a mis manualidades”, expuso.