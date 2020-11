Denuncian asalto contra trabajadora de tienda de pisos y azulejos en la Avenida Rafael Buelna, en Mazatlán

'No basta la vigilancia, más que nada hay que agarrar a los grupos de delincuentes': directivo de la empresa

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Tras denunciar públicamente que la mañana del pasado lunes al menos cuatro hombres se llevaron una cuantiosa suma de dinero al asaltar a una trabajadora de la sucursal de Intercerámic ubicada en la Avenida Rafael Buelna, un directivo de dicha empresa en Mazatlán exigió que se investigue, se detenga y castigue a los responsables de los asaltos en la ciudad.

"No basta la vigilancia, más que nada hay que agarrar a los grupos de delincuentes para erradicar el problema de raíz, la vigilancia ahuyenta pero no erradica de raíz y aquí el problema lo tenemos que erradicar de raíz", recalcó el director.

Enfatizó que se debe detener a los responsables de los asaltos y castigarlos para que no haya impunidad que aliente a que sigan cometiendo dichos ilícitos, pues los detienen y una semana después los dejan en libertad y vuelven a lo mismo.

Añadió la fuente que se han estado cometiendo muchos robos violentos en Mazatlán como el asalto que ocurrió el pasado miércoles en una tienda Oxxo ubicada en El Venadillo, donde fue privada de la vida una trabajadora.

Informó que el pasado lunes una trabajadora ingresó a las 10:00 horas a la sucursal de la empresa de comercialización de pisos y azulejos intercerámic, ubicada en la avenida en mención, en la Colonia Sánchez Celis, la cual maneja diferentes horarios y procedimientos y preparó lo que normalmente hace.

"Y a las 11:00 sale de la tienda con valores de la empresa, y ella es abordada en el estacionamiento de ahí de la tienda, ahí tenía ella estacionado un vehículo propiedad de aquí de la empresa y estaba esperando ella a una compañera que la acompaña a hacer depósitos de los valores de la empresa", continuó.

"En lo que ella sale al estacionamiento es abordada por un sujeto que estaba ahí en la parada de camión haciéndose pasar como si él fuera a tomar el camión y no, se acerca una persona caminando normal y esa persona gira y le hace una seña a la persona que fue la que sacó la pistola, le hace una seña, señalando que ella (la trabajadora) era la persona a la que tenían que asaltar y tenían una motocicleta parada a un lado de la farmacia, tenían ahí la motocicleta lista nada más para hacer el robo y huir".

Dio a conocer que en un video que se obtuvo se ve que hay cuatro personas involucradas en este asalto contra dicha sucursal de Intercerámic.

"En el video se ven cuatro personas involucradas donde otra persona estuvo parada mucho tiempo en el acceso de la tienda, donde accesan los clientes, y también revisando ahí los videos de monitoreo (se ve) estas personas llegan ahí entre una hora y una hora y media antes de que esta persona que trabaja aquí entrara a la sucursal, ya le traían un plan muy estructurado, esta gente se ve que no es la primera vez que lo hace, se ve que tienen experiencia", narró.

"Y aquí lo que queremos es un llamado a las autoridades para que mantengan seguro el sector económico".

Dijo que el monto de lo robado de manera violenta se mantiene de manera confidencial, pero fue una cantidad considerable y se está buscando la manera de hacer un modus operandi diferente en la empresa por seguridad de la misma.

También dio a conocer que se reportaron los hechos al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para hacer un levantamiento, pero al personal de la empresa no se le proporcionó nada ni se le informó quién le daría seguimiento a las indagatorias ni nada.

"Solamente ellos llegaron a querer grabar los videos de monitoreo, como que ya no le dieron importancia más que al monitoreo y no nos entregaron nada, tuvimos que ir nosotros ahí a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, en el segundo piso (a presentar la denuncia), falta que nos la certifiquen en la Canaco (Cámara Nacional de Comercio)", continuó.

También dijo que tanto la trabajadora que realiza los depósitos como su acompañante no sufrieron ninguna lesión, pues no se resistieron al asalto.

En otro video se ve la motocicleta, dio a conocer.

"También pasó ahí en El Venadillo /el pasado miércoles), mataron a la muchacha ahí en el Oxxo, se está desatando una ola de violencia aquí en la ciudad y en donde los empresarios y gente que estamos en el medio comercial estamos preocupados, estamos alarmados más que nada", reiteró el director Comercial y de Operaciones de Intercerámic en Mazatlán.

Dijo que tras el asalto en la sucursal de esa empresa en la Avenida General Rafael Buelna, sí se ha visto que hay más rondines de vigilancia de elementos de la Policía Preventiva Municipal tanto en ese lugar como en la sucursal ubicada en el Infonavit Alarcón.

"A raíz de que pasó eso se ve más presencia, aquí /en la sucursal del Infonavit Alarcón) hemos estado viendo más vueltas, no sé si la misma Policía como sabe que sucedió el altercado (asalto) se están mandando a hacer más rondines, y aquí sí hemos visto mayor presencia y allá en la Rafael Buelna también hemos visto que van y se estacionan ahí ya sea motocicletas o camionetas de Policía, se está viendo más presencia, pero no tenemos que esperar a que sucedan estos altercados para que vigilen más", recalcó.

Además, manifestó que en los videos que se tienen no se aprecia bien si quienes participaron en el asalto son personas conocidas o que hayan trabajado en esa empresa.

"La verdad no se aprecia bien y ahí más que nada hay que esperar a ver si se están haciendo las investigaciones correspondientes, no me dieron nada y desconocemos si sí se está haciendo la investigación correspondiente o simplemente ya se ignoró el tema como normalmente lo hacen, ...se espera que se investigue y que se llegue a una cuestión, que se identifique y castigue e los responsables", reiteró el directivo de la empresa.