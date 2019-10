Denuncian construcciÃ³n de segundo piso en estancia en infantil sin permiso en MazatlÃ¡n

Denuncian construcción de segundo piso en estancia en infantil sin permiso en Mazatlán

Vecinos del Fraccionamiento Hacienda del Seminario señalan irregularidades y aseguran que provocará problemas de vialidad, pues está ubicada en una calle cerrada

Sibely Cañedo

15/10/2019 | 10:42 AM

MAZATLÁN._ La construcción de una estancia infantil ha generado conflicto en el fraccionamiento Hacienda del Seminario. Al menos 40 familias de la calle Cerrada Hacienda de San Agustín se encuentran inconformes.

Aseguran que se trata de una vía muy angosta (109 metros de longitud por 6.77 metros de ancho), por lo que la operación de la estancia Mis Muñecos, ubicada en el número 5302, afectará el tránsito vehicular y su derecho a la movilidad.

Uno de los vecinos, José Othón Loera Fitch, denunció además que en la estancia Mis Muñecos se construyó un segundo piso sin permiso de construcción, por lo cual a principios de agosto se colocaron los sellos de clausura. Sin embargo, la directora los retiró y continuó con la obra.

Por este motivo, interpusieron una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) contra el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán, Jorge Estavillo Kelly.

“Eso va a impactar gravemente la vialidad, violando derechos humanos como los garantizados en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, pero resulta que esas presuntas conductas ilícitas no fueron nada más una especie de desconocimiento de la normatividad, sino que fue intencional para echar a andar ese jardín de niños a pesar de todas las irregularidades”, acusó Loera Fitch.

La denuncia administrativa, que se presentó el 10 de octubre ante el OIC, presume también un conflicto de interés debido a que la directora de la estancia lleva el mismo apellido que el funcionario en cuestión. Se trata de Norma Stephanie Kelly Moreno.

No obstante, Jorge Estavillo Kelly rechazó esta acusación aduciendo que es solo una coincidencia y ni siquiera la conocía antes del problema.

“Yo no tenía el gusto de conocer a la señora, hasta que se presentó aquí; cuántas gentes no tenemos el mismo apellido y no tenemos ninguna relación”, alegó.

Lo que sí comentó es que ya le hizo llegar la información al OIC sobre el acto de la clausura, tras el cual la administradora se presentó a la dirección de Planeación a regularizar su situación, pagó una multa y se le pidieron algunas adecuaciones para continuar con la remodelación.

Según lo que informó a las autoridades, la segunda planta no era para usarla en la estancia infantil, sino para darle un uso habitacional, así que se le permitió concluir la construcción, que además ya se encontraba muy avanzada.