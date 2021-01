Denuncian en redes sociales aumento de robos a casa habitación en Escuinapa

Juan Carlos Natarén Ovando dice que en la DSPM no hay denuncias de estos delitos y pide a los afectados denunciar

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Los robos en casa- habitación y denuncias de ello en redes sociales han aumentado en los últimos días, no hay confianza en autoridades señalan afectados.

“Se metieron a la casa mientras dormíamos, se llevaron ropa, zapatos y todo lo que encontraron a mano, no he pensado en denunciar, de todas maneras no se hace nada”, señaló una de las personas afectadas.

Vecinos de las colonias Centro, Gabriel Leyva y Ampliación Juárez unieron sus comentaron a publicaciones en redes sociales, al haber sido víctimas de delitos similares.

“A la casa también se metieron, abrieron el pasillo afortunadamente no había nada, era una mujer acompañada de un hombre”, señalaba un usuario de redes sociales en una denuncia

Algunos vecinos identificaban a los presuntos ladrones como mujer y hombre delgados, mayores de 30 años, con aspecto de ser consumidores de alguna droga.

“La verdad no se puede ir a la Policía ¿para qué? No se hace nada, salen rápido, es más el tiempo que uno pierde y para poner denuncia por robo, tienen que ir hasta Mazatlán, aquí a veces ni está el del MP”, señaló Ernesto “N”.

A través de mensajes algunas personas pasaron el video de la sustracción de una bicicleta en el Centro de la ciudad, fue algo que ocurrió a principios de año, indicaron.

“No hay control en los robos, hay muchos, pero eso sí, en lugar de tener a los policías vigilando las calles, haciendo recorridos, los tienen cuidando que no llegue la Comisión a cortar la luz a los acueductos, en Rosario”, dijo un elemento de policía consultado al respecto.

Por su parte el Director de Seguridad Pública, Juan Carlos Natarén Ovando, indicó que la dependencia no hay reportes y no se pueden tener números si los ciudadanos no denuncian los delitos.

“Pueden subir información o videos a las redes sociales, pero si no hay denuncias con nosotros, no tenemos reportes de robos, si denunciaran podríamos ver dónde se están incrementando”, dijo.

Para Seguridad Pública mientras no haya denuncia, son hechos que simplemente no existen, pues no tienen el dato claro del lugar o los lugares donde se están presentando los ilícitos, expresó.