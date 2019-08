Denuncian escasez de tallas de uniformes gratuitos; padres gastan hasta $200 en arreglarlos

Padres de familia denuncian que no encontraron tallas para los menores y optaron por aceptar tallas más grandes, pese a que acudieron los primeros días de canje

Karen Bravo

20/08/2019 | 12:17 AM

CULIACÁN._ Ir a canjear los vales de uniformes en la primera semana, no fue garantía para que los padres de familia encontraran tallas, por lo que tuvieron que aceptar más grandes, denunciaron a Noroeste.

En consecuencia, los padres de familia tuvieron que llevarlos a arreglar, lo que les representa un costo de 50 a 200 pesos por ajustarlos a la talla de los niños.

"Se supone que están ayudando a la gente que tiene menos y de todas formas lo tienen que llevar con la costurera para que prácticamente lo vuelvan a hacer", criticó una madre de familia.

"Se trata de no gastar y estás gastando", añadió.

De acuerdo con las reglas de operación del programa de útiles y uniformes escolares gratuitos, cada alumno tiene derecho a dos uniformes completos.

En el caso de las mujeres son falda o jumper y blusa; para los hombres es pantalón y camisa, en total cuatro piezas por cada alumno.

Los ajustes a uniformes tienen un precio aproximado de 50 pesos por pieza, según informó una modista, lo que resultaría un costo de 200 pesos por estudiante para arreglar las cuatro prendas.

Ante la escasez de tallas, los padres de familia tuvieron que acudir a diversos centros de canje pero sin éxito.

"No tenían talla ya, y la agarré 16 y dije la corto", expuso otra madre de familia.

El canje de vales inició el lunes 12 de agosto y concluirá en diciembre.

DISGUSTA A PADRES SELLO DE QUIRINO

Aunque es un programa público, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel puso su escudo "Puro Sinaloa" en los uniformes, lo que tiene inconforme a niños y padres de familia.

"Eso sí no me gustó, dice 'ay, amá, me da vergüenza llevar este escudo'", expuso una mamá que recordó la expresión de su hijo.

Los jumper, las blusas y camisas cuentan con el escudo de Sinaloa bordado y el Puro Sinaloa del otro lado, lo que ha despertado la inconformidad de las familias beneficiadas.

"A nadie (les gusta), los demás compañeros de la escuela tampoco les gustó esto, es regalado pero ¿para qué? Para qué, pues, si ya no ocupan propaganda, ¿para qué se lo pusieron?, porque esto es onda de Quirino", criticó una madre de familia.