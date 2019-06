Denuncian familiares de mujer hospitalizada en el IMSS de MazatlÃ¡n que lleva semanas esperando traslado a ObregÃ³n

Denuncian familiares de mujer hospitalizada en el IMSS de Mazatlán que lleva semanas esperando traslado a Obregón

Tenía que ser operada de urgencia, pero ha esperado más de tres semanas en el IMSS sin ser canalizada, mientras su salud empeora

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ “Urge operar a mi madre, pero nadie nos resuelve”, denuncia Norma Solís Castillo, quien tiene a su mamá internada en el Seguro Social y lleva más de tres semanas en espera de ser trasladada al hospital de especialidades de Ciudad Obregón para una cirugía y estudios urgentes.

María de los Ángeles Castillo Chávez, de 60 años, ingresó el 24 de mayo al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, en Mazatlán, tras sufrir una caída en su hogar que le resultó en fractura de cadera y de clavícula.

Desde entonces, además de la gravedad de sus lesiones, le detectaron tumores en la cadera, por lo que también requiere estudios para analizar si estos son “benignos o malignos”, explicó Norma Solís.

Con desesperación, relató que a pesar de que se ordenó el traslado desde el momento en que la paciente llegó al nosocomio, ni el subdirector del hospital ni nadie les da una respuesta.

“Si esos tumores son malignos, ella no tiene que estar aquí perdiendo el tiempo porque puede ser que a ella se le esté produciendo algún tipo de cáncer; entonces ella necesita inmediatamente el traslado, pero aquí sólo nos dicen que esperemos, que todavía no hay cita allá, nos traen así a puras vueltas...”.

Aseguró que la salud de su madre empeora. La semana pasada sufrió una hemorragia, y es hora de que tampoco se le han hecho los análisis para conocer las causas.

“Como aquí no están los aparatos especializados, el médico inmediatamente dio la orden de mandarla para allá, pero pues aquí nos ponen muchos peros, que no hay cita, que es muy difícil, pero nosotros queremos que estén insistiendo, porque esperemos y no sea eso y se le agrave más, porque a ella se le ha estado complicando todo”, reiteró.

Hasta el momento, la única justificación que les han dado en el Seguro es que el hospital de Ciudad Obregón está saturado y es difícil obtener cita.

La familia de María de los Ángeles considera que hay una negligencia médica, que pone en peligro su vida.