Denuncian familias de pescadores presuntos abusos de inspectores de Conapesca

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al asegurar camarón y artes de pesca presuntamente de manera arbitraria en la zona de Chametla, familias se manifestaron en contra de los inspectores de Conapesca.Esto a varias semanas ya de que se inició la temporada de pesca en el municipio y la región.

"Se están cometiendo muchos abusos contra los pescadores; No se nos hace justo e incluso el día de ayer aún pescador le quebraron una panga", dijo Sandra Torres, vecina de El Pozole.Así también, se precisó que se invalidan los permisos que otorgan las cooperativas para ingresar a pescar, por lo que se cuestionó la autoridad para proceder de esta forma.

Se destacó que no se oponen a que regulen la actividad, tan sólo se pide que no se cometan abusos de autoridad. "Ayer a más de 20 personas les quitaron su atarraya que porque eran finas, no avisan nada sólo ponen pretextos para quitar el camarón", argumentó otro vecino.Motivo por el cual se realizó el llamado para que se regule el proceder de los inspectores en el marco de la legalidad.